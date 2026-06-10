Seguretat
Els comerciants de Roses alerten que la reducció dels manters podria ser temporal i preveuen un retorn massiu a partir de l'1 de juliol
L’Associació de Santa Margarida valora la reducció actual de la venda ambulant, però tem un repunt amb l’arribada de la temporada alta turística
El president de l’Associació de Comerciants de Santa Margarida, Ricardo Moraes, assegura que la presència de venedors ambulants al passeig s’ha reduït notablement durant aquesta primavera gràcies a una pressió policial més gran. Tot i això, adverteix que la situació podria canviar radicalment amb l’arribada de la temporada alta turística. Segons explica, enguany "cada vegada que es posa un manter, ve la policia", una actuació que considera que ha contribuït a evitar les imatges habituals de venda ambulant que altres anys ja eren visibles a partir del mes d’abril.
Retorn per temporada alta
Malgrat aquesta millora, el representant dels comerciants es mostra escèptic sobre l’efectivitat de les mesures durant els mesos d’estiu. "Els manters fan els diners de l’1 de juliol al 30 d’agost. És quan hi ha més turistes i és quan els interessa venir", afirma. En aquest sentit, assegura haver rebut informació segons la qual un nombre important de venedors ambulants podria concentrar-se al passeig coincidint amb l’inici de la temporada alta. Segons la seva versió, l’objectiu seria aprofitar l’increment de visitants i dificultar les actuacions policials mitjançant una presència molt nombrosa.
Manca d'efectius a l'estiu
El president dels comerciants considera que el principal problema és la manca d’efectius durant l’estiu. "Ara la policia arriba a tot arreu perquè la població és la que és, però quan Roses multiplica els seus habitants, ja no donen l’abast", assenyala. També apunta que aquesta situació es repeteix cada any i que, malgrat els esforços actuals, preveu un escenari similar al d’altres temporades.
Pel que fa a l’afectació econòmica, assegura que els establiments situats a la segona línia comercial són els que més noten la competència de la venda ambulant, especialment aquells que comercialitzen productes similars als que s’ofereixen al carrer. En canvi, considera que els negocis de restauració ubicats a primera línia del passeig en pateixen menys les conseqüències. Des de l’associació valoren positivament les actuacions que s’han dut a terme fins ara, però reclamen que les administracions mantinguin els esforços durant els mesos de màxima afluència turística per evitar que el fenomen torni a guanyar presència als carrers de Santa Margarida.
L’Ajuntament de Roses va reactivar aquest dilluns, 1 de juny, la campanya 2025/2027 contra el top manta al passeig marítim. El dispositiu d’estiu s’allargarà fins al 30 de setembre i dona continuïtat a l’estratègia iniciada l’any 2025 per l’Àrea de Seguretat Ciutadana per combatre la venda ambulant il·legal de l’espai públic durant els mesos d’una afluència turística més elevada.
Menys presència de manters
Després de les actuacions impulsades durant la temporada passada, enguany es manté i es reforça el dispositiu contra la venda ambulant il·legal amb diferents accions de regulació, informació i ordenació de l’espai públic. L’objectiu és dificultar la instal·lació del top manta, reforçar la convivència i garantir un passeig marítim més segur i accessible. Entre les mesures previstes, es mantindrà la restricció de la circulació de bicicletes i patinets al tram comprès entre la plaça de les Botxes i la bocana de Santa Margarida.
La mesura s’aplicarà les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana, fins al 30 de setembre. Així mateix, es tornaran a instal·lar elements temporals al llarg del passeig per evitar l’ocupació dels espais habitualment utilitzats per a la venda ambulant il·legal, donant continuïtat al sistema dissuasiu implantat durant l’estiu de 2025. Paral·lelament, l’Ajuntament ha reforçat la informació adreçada a residents i visitants mitjançant més senyalització al llarg del passeig i la instal·lació de plafons informatius.
Una bicicletada marcada per la protesta
El 31 de maig passat, un grup reduït de persones es van reunir al passeig de Roses per participar en una bicicletada convocada per protestar contra la inutilització temporal del carril bici. La baixa participació va reduir l’impacte inicial de la mobilització, però la jornada va acabar derivant en un espai de conversa amb representants municipals. Els participants van coincidir amb l’alcalde i membres del govern local, amb qui van dialogar sobre la situació. L’Ajuntament va defensar les mesures adoptades com a part de l’estratègia contra el top manta i va avançar la creació d’un nou itinerari ciclista més segur. Tot i compartir el mateix objectiu, els assistents van criticar les afectacions del carril bici i van demanar alternatives menys invasives. El govern va mantenir, però, que les mesures continuaran.
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