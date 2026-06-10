Eleccions municipals 2027
SOM Roses proclama Joan Plana candidat a l’alcaldia per al 2027 amb l’objectiu de recuperar el lideratge del municipi
El candidat remarca que el municipi "necessita tornar a avançar i no ens podem permetre quatre anys més de deixadesa, improvisació i manca d'ambició"
L’assemblea de SOM Roses ha proclamat Joan Plana com a candidat a l’alcaldia de Roses per a les eleccions municipals de maig de 2027. La formació aposta per donar continuïtat al lideratge que ja va obtenir la confiança majoritària dels ciutadans a les eleccions de 2023, quan es va convertir en la força més votada del municipi.
Malgrat aquella victòria, un acord entre Junts i el PSC va impedir que SOM Roses governés. Quatre anys després, la formació considera que aquell pacte no ha servit per impulsar un projecte sòlid de ciutat ni per afrontar amb determinació els principals reptes del municipi.
Segons el partit, el mandat actual ha estat marcat per la manca d’ambició, la paràlisi de projectes estratègics i l’absència d’una visió clara de futur. En aquest context, defensen la necessitat de recuperar un lideratge fort per abordar qüestions clau com l’accés a l’habitatge, la convivència, la seguretat, la qualitat dels serveis públics, la sostenibilitat i el model turístic.
Joan Plana ha assegurat que assumeix la candidatura amb "la mateixa il·lusió, però amb més experiència, més equip i més determinació que mai". En aquest sentit, ha afirmat que "Roses necessita tornar a avançar i no ens podem permetre quatre anys més de deixadesa, improvisació i manca d’ambició".
Durant aquest període, Plana ha continuat la seva tasca política des de l’oposició municipal i des de la Diputació de Girona, mantenint una presència activa al municipi.
SOM Roses es fixa com a objectiu construir una majoria "àmplia, transversal i oberta" que permeti obrir una nova etapa política. "El 2023 la majoria dels veïns i veïnes van apostar per avançar. Ara tenim l’oportunitat de tornar a fer-ho", ha conclòs el candidat.
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