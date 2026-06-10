Política
Una moció, una ruptura i una nova llista: les claus que faran Miquel Àngel Castaño alcalde de Pont de Molins
El ple del 18 de juny ha de fer alcalde el regidor de Junts després del cessament de Jordi Carreras i del trencament amb la direcció comarcal del partit
Una moció de censura a l’Ajuntament, la ruptura amb la direcció comarcal de Junts i una nova llista de cara a les pròximes eleccions municipals. Aquests són els tres punts clau de la crisi política que pot fer Miquel Àngel Castaño nou alcalde de Pont de Molins el 18 de juny. Els tres regidors de Junts i el regidor d’ERC cessat, Jordi Carreras, han impulsat el relleu de Marie L. Gournay, en una maniobra que ha sacsejat el govern municipal i ha provocat el rebuig públic de Junts per Catalunya a l’Alt Empordà.
Els tres regidors de Junts i Carreras van presentar dijous passat una moció de censura contra l’actual alcaldessa, Marie L. Gournay. El ple se celebrarà el 18 de juny al migdia, tal com fixa la normativa, i proposarà com a candidat a l’alcaldia el número tres de llista de Junts a les eleccions municipals del 2023, Miquel Àngel Castaño. Si no hi ha cap gir, Castaño agafarà la vara d’alcalde fins a les eleccions municipals del 2027.
La moció arriba després del cessament fulminant de Jordi Carreras per part de Gournay. L’alcaldessa li va retirar les competències i delegacions "de forma immediata" sota l’acusació d’una conducta "d’abús de poder", arran de l’ús d’una sala municipal que, segons el govern, hauria "entorpit" una classe de ioga i hauria vulnerat "la privacitat i el benestar" de les usuàries.
Carreras nega els fets, igual que la professora del curs, i assegura que algunes alumnes estarien disposades a testificar a favor seu. El regidor, que manté l’acta com a edil d’ERC, també ha anunciat que presentarà una querella per calúmnies contra l’alcaldessa i els altres dos regidors que continuen a l’equip de govern. El seu cessament deixa ara el govern municipal en minoria.
Per la seva banda, Gournay va expressar, aquest dimarts, el seu desacord amb la moció de censura contra el govern municipal de Pont de Molins, que considera motivada per "interessos polítics" i perjudicial per a l’estabilitat institucional i la continuïtat dels projectes del mandat. En un comunicat publicat a les xarxes socials, l'alcaldessa apunta que el suport d’un regidor d’ERC rellevat de les seves responsabilitats i dels regidors de Junts, malgrat les discrepàncies de l’executiva comarcal, ha generat una situació d’incertesa i critica que el nou acord de govern no hagi presentat cap programa compartit. Per aquest motiu, defensa la transparència i anuncia que avança la presentació dels resultats de l’auditoria municipal al 13 de juny, a les 19.30 hores, al Local Social.
"Que la Marie és una persona molt difícil ho sap tothom"
Els promotors de la moció argumenten que, durant el temps transcorregut des que Gournay va assumir l’alcaldia, el 3 de novembre del 2025, han constatat una "pèrdua de confiança" en la gestió de l’alcaldessa pel seu tarannà excessivament autoritari.
En el document, els signants defensen la necessitat de "reconduir la situació" i obrir "un nou horitzó en la gestió de l’Ajuntament", amb "un nou equip" i "un nou responsable al seu front" que, segons exposen, sàpiga resoldre les mancances i necessitats del municipi.
Carreras, que ha estat l’impulsor de la moció, va més enllà i assegura que "l’ambient era ja irrespirable" i que Gournay té formes de governar "més pròpies de temps pretèrits". Després de presentar la moció, també va afirmar: "Que la Marie és una persona molt difícil ho sap tothom".
Junts se’n desmarca
La moció, però, no compta amb el suport de Junts per Catalunya a l’Alt Empordà. La formació s’ha desmarcat públicament del moviment impulsat pels seus tres regidors a Pont de Molins, actualment a l’oposició, juntament amb Carreras. En un comunicat, el partit ha expressat la seva "perplexitat i desacord" davant d’una decisió que, segons afirma, s’ha pres al marge del criteri del partit i que no ha estat consensuada ni amb la direcció comarcal ni amb la Vegueria.
Junts ha lamentat que aquesta moció arribi després d’un mandat municipal que ja ha viscut "diferents episodis de desconcert i desgavell" i que ara viu el seu moment àlgid amb aquest intent de canvi a l’alcaldia.
"Per tot això, i conscients que els veïns de Pont de Molins mereixen tenir representants que vetllin per les seves necessitats i treballin per fer possibles les oportunitats que el municipi mereix, ja estem confeccionant una candidatura per a les eleccions de l’any vinent. Una llista completament renovada i formada per persones implicades amb el teixit associatiu i les entitats del nostre poble, persones joves i solvents, i amb ganes de treballar", han afegit des de l’executiva de Junts per Catalunya a l’Alt Empordà.
Aquesta nova candidatura no inclouria Castaño ni els altres dos regidors de Junts que han pactat amb Carreras.
El relleu de Pere Borràs
Marie L. Gournay va assumir l’alcaldia després que Pere Borràs deixés el càrrec per "motius personals". Borràs s’havia estrenat com a alcalde en aquest mandat després de guanyar les eleccions municipals del 2023 encapçalant la candidatura d’Esquerra Republicana juntament amb MÉS per Pont de Molins.
En aquelles eleccions, ERC-AM va aconseguir quatre dels set regidors en joc, entre els quals hi havia Jordi Carreras. Junts per Pont de Molins-CM es va quedar a l’oposició amb tres representants. La moció de censura revertirà aquesta situació i tornarà l’alcaldia a Junts.
Marie L. Gournay es presentarà a les pròximes eleccions municipals com a cap de llista del PSC.
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