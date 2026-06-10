Mitjà comarcal
L'EMPORDÀ: el mitjà de comunicació setmanal més llegit en català
La versió impresa de l'EMPORDÀ va tancar el 2025 amb una difusió de 2.914 exemplars liderant amb molta diferència l'audiència de tots els setmanaris, d'informació local o especialitzats, que s'editen en llengua catalana
L'EMPORDÀ es consolida com el segon mitjà digital més llegit de les comarques gironines amb més de mig milió de lectors mensuals
Des de l'any 1978, milers de persones s'informen amb l'EMPORDÀ. Els canvis socials i les novetats tecnològiques han alterat de manera profunda la manera com, tots plegats, consumim la informació. Avui, l'EMPORDÀ és un producte multiplataforma que explica la realitat dels 68 pobles de l'Alt Empordà a través de les xarxes socials, amb més de 80.000 seguidors; de la seva versió digital —la segona més llegida de les comarques gironines, amb més de mig milió d'usuaris mensuals—, però també de la històrica edició en paper de cada dimarts. Una edició impresa que, pel seu fort arrelament al territori, continua driblant les prediccions més pessimistes sobre l'arribada d'un presumpte final dels diaris en paper i es manté com a líder del seu segment arreu dels Països Catalans. Amb una difusió de 2.914 exemplars cada dimarts, auditats per OJD, l'EMPORDÀ és la publicació setmanal en paper més llegida en llengua catalana.
En una època en què molts setmanaris en paper, amb més o menys tradició, han deixat d'arribar als quioscos —Presència, El Temps, Time Out, La República...—, EMPORDÀ és l'única publicació setmanal, d'informació local o especialitzada, que supera els dos milers d'exemplars en català. Un lideratge fruit del treball de la redacció actual i del pòsit de gairebé cinc dècades de periodisme local de qualitat, amb desenes de persones que han treballat a l'EMPORDÀ en els diferents moments de la història d'una capçalera que, des del 1978, ha tingut cinc directors: Núria Munárriz (1978-1984), Josep Capella (1984-1988), Josep Maria Bernils (1988-2000), Santi Coll (2000-2022) i Marc Verdaguer (2022-present).
Segons OJD, EMPORDÀ va tancar el 2025 amb una difusió de 2.914 exemplars. Per darrere seu, una publicació especialitzada —Catalunya Cristiana—, a més d'un miler d'unitats de distància: 1.805. La Veu de l'Anoia, amb 1.546 exemplars; La Comarca d'Olot, amb 1.275; L'Eco de Sitges, amb 1.165; El 3 de Vuit, del Penedès, amb 1.164; i Sa Veu de Mallorca, amb 1.152, completen la llista de publicacions per sobre del miler d'exemplars. Per sota del miler d'exemplars setmanals de difusió hi ha l'Hora Nova de Figueres, Nova Tàrrega, amb 525; Setmanari de Sóller, amb 662; i Iris de Menorca, amb 396.
Referents a internet
De la mateixa manera que la solidesa de la seva versió impresesa, l’aposta digital de l’EMPORDÀ continua consolidant-se amb resultats positius i el mitjà s’ha posicionat com el segon diari més llegit de les comarques gironines durant tres mesos consecutius, de febrer a abril. D’aquesta manera, www.emporda.info se situa per davant d’El Punt Avui i només per darrere de Diari de Girona, del mateix grup editorial.
Aquest abril, l’EMPORDÀ va registrar 536.227 usuaris únics, mentre que Diari de Girona en va agrupar 645.399 i El Punt Avui, 328.258, segons les dades de GfK, mesurador oficial del consum d’internet a Espanya designat per la indústria digital. Amb aquestes xifres, l’EMPORDÀ ha tornat a batre el seu rècord absolut d’audiència.
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