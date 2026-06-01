Política
L'alcaldessa de Pont de Molins avança la presentació de l'auditoria municipal en plena moció de censura
Marie Louise Gournay expressa el seu desacord amb la iniciativa que pot fer Miquel Àngel Castaño nou alcalde el 18 de juny i convoca la ciutadania el 13 de juny al Local Social
L’alcaldessa de Pont de Molins, Marie Louise Gournay Delaporte, ha expressat públicament el seu desacord amb la moció de censura presentada contra el govern municipal i ha anunciat que avança la presentació dels resultats de l’auditoria municipal. L’acte es farà el 13 de juny, a les 19.30 hores, al Local Social, cinc dies abans del ple previst per debatre la moció de censura, convocat per al 18 de juny.
En un comunicat publicat a les xarxes socials, Gournay considera que la iniciativa "respon a interessos polítics" que, segons defensa, poden posar en risc la continuïtat dels projectes impulsats durant aquest mandat i generar una situació d’incertesa sobre el futur del municipi. L’alcaldessa assegura que la seva responsabilitat és "defensar la transparència, l’estabilitat institucional i els interessos generals de Pont de Molins".
Els motius que exposa l’alcaldessa
En el text, Gournay assenyala que un regidor d’ERC que havia estat rellevat de les seves responsabilitats de govern per pèrdua de confiança ha decidit donar suport a una alternativa de govern juntament amb els grups de l’oposició. La moció ha estat impulsada pels tres regidors de Junts i pel regidor d’ERC cessat, Jordi Carreras.
L’alcaldessa també apunta que els regidors de Junts per Catalunya han tirat endavant aquest acord malgrat les discrepàncies expressades per l’executiva comarcal del partit. Segons Gournay, aquest moviment es produeix en un context marcat per la imminent presentació de l’auditoria municipal, prevista inicialment per al 27 de juny.
El comunicat sosté que la moció interromp la continuïtat de diversos projectes estratègics per al municipi i altera la normalitat institucional que, segons l’alcaldessa, és necessària per garantir una gestió eficaç de l’Ajuntament. Gournay també critica que el nou acord de govern es presenti sense que s’hagi fet públic un programa compartit ni uns objectius definits per al darrer any del mandat.
Una moció prevista per al 18 de juny
La crisi política a Pont de Molins es va obrir després que els tres regidors de Junts i Jordi Carreras presentessin una moció de censura contra Gournay. El ple s’ha de celebrar el 18 de juny al migdia i proposarà com a candidat a l’alcaldia Miquel Àngel Castaño, cap de llista de Junts a les eleccions municipals del 2023.
La moció arriba després del cessament de Carreras per part de l’alcaldessa. Gournay li va retirar les competències i delegacions sota l’acusació d’una conducta d'"abús de poder" arran de l’ús d’una sala municipal que, segons el govern, hauria afectat una classe de ioga i la privacitat de les usuàries. Carreras nega els fets i ha anunciat que presentarà una querella per calúmnies contra l’alcaldessa i els altres dos regidors que continuen a l’equip de govern.
Els promotors de la moció defensen que cal reconduir la situació i obrir una nova etapa a l’Ajuntament, amb un nou equip i un nou responsable al capdavant. Carreras ha atribuït la iniciativa a la pèrdua de confiança en la gestió de Gournay i ha criticat el seu estil de govern.
Junts se’n desmarca
La moció, però, no compta amb el suport de Junts per Catalunya a l’Alt Empordà. L’executiva comarcal s’ha desmarcat públicament del moviment impulsat pels seus tres regidors a Pont de Molins i ha expressat la seva "perplexitat i desacord" davant una decisió que, segons el partit, no ha estat consensuada ni amb la direcció comarcal ni amb la Vegueria.
La formació també ha anunciat que ja treballa en una candidatura renovada per a les pròximes eleccions municipals, una llista que no inclouria Castaño ni els altres dos regidors de Junts que han pactat amb Carreras. Gournay, per la seva banda, es presentarà a les pròximes eleccions municipals com a cap de llista del PSC.
Marie L. Gournay va assumir l’alcaldia després que Pere Borràs deixés el càrrec per motius personals. En les eleccions municipals del 2023, ERC-AM va obtenir quatre dels set regidors de l’Ajuntament, mentre que Junts per Pont de Molins-CM en va aconseguir tres i va quedar a l’oposició.
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