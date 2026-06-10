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Medi ambient

La Fundació Alive adquireix la primera finca a Sant Climent Sescebes per restaurar estanys temporals a l'Empordà

La recuperació busca afavorir la biodiversitat i el paisatge històric, amb una inversió inicial de 13 hectàrees

Una de les basses menors dins la finca de Les Closes.

Una de les basses menors dins la finca de Les Closes. / Fundació Alive

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Carme Vilà

Sant Climent Sescebes

L’entitat ambiental Fundació Alive ha adquirit a Sant Climent Sescebes la primera finca a l'Alt Empordà destinada a la restauració d'estanys temporals i zones humides dins del Projecte Estanys d'Empordà. Alive preveu recuperar almenys 450 hectàrees de nous estanys i zones humides a l’Empordà dels centenars que hi hagueren a la plana empordanesa.

Amb aquesta adquisició, Alive assumeix la gestió directa de l’espai i posa en marxa les primeres actuacions per recuperar-ne la funcionalitat ecològica. L’objectiu és afavorir la biodiversitat i contribuir a la restauració dels paisatges lacustres històrics de l’Empordà.

L’operació ha estat possible gràcies als ajuts de la Generalitat de Catalunya per a la compra de finques amb hàbitats d’interès comunitari, una línia de suport orientada a la preservació activa del patrimoni natural.

El projecte neix amb la voluntat de recuperar una part dels centenars d’estanys i llacunes que antigament ocupaven la plana empordanesa.

Segons dades recopilades pels impulsors de la iniciativa, aquests ecosistemes superaven les 2.800 hectàrees abans dels processos de drenatge i dessecació intensificats a partir de l’edat mitjana. Avui dia, només se’n conserva aproximadament un 15%.

Sant Climent Sescebes, punt de partida

La finca adquirida, situada a Sant Climent Sescebes i amb una superfície de 13 hectàrees, representa el primer pas tangible d’una estratègia més ambiciosa. Alive preveu recuperar almenys 450 hectàrees de nous estanys i zones humides a l’Empordà mitjançant compres, acords de custòdia i altres fórmules de gestió del territori.

Restauració ecològica i recuperació d’hàbitats

Entre les actuacions inicials destaquen l’eliminació de drenatges artificials que impedeixen la inundació natural, la creació de microhàbitats favorables per a la flora i fauna autòctones i el control d’espècies exòtiques invasores. Aquestes intervencions han de permetre restablir els processos ecològics propis dels estanys temporanis i augmentar la capacitat de l’espai per acollir espècies d’interès de conservació.

Beneficis ambientals i socials

Més enllà de la biodiversitat, des de la Fundació constaten que "la recuperació de zones humides aporta beneficis rellevants com la regulació del cicle de l’aigua, la seva depuració natural, l’emmagatzematge de carboni i la mitigació d’episodis extrems com sequeres i inundacions". A més, aquests espais ofereixen oportunitats per a l’educació ambiental, la recerca i el desenvolupament d’un turisme sostenible vinculat al territori.

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Amb aquesta primera adquisició, Alive consolida una línia d’acció basada en la gestió directa d’espais naturals i reforça el seu compromís amb la recuperació dels ecosistemes aquàtics de l’Empordà. La finca esdevé així el punt de partida d’una iniciativa que aspira a retornar l’aigua i la vida a una part essencial del paisatge empordanès.

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