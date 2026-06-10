Successos
Detenen en quatre dies tres homes amb antecedents per robatoris en empreses de Garriguella, Figueres i Salt
Els Mossos d’Esquadra els van enxampar arran de l’activació de diverses alarmes
Els Mossos d’Esquadra han detingut en quatre dies tres homes amb antecedents com a presumptes autors de robatoris amb força en empreses de Garriguella, Figueres i Salt. Les detencions es van produir entre els dies 5 i 8 de juny, en tres actuacions diferents, després que s’activessin les alarmes dels establiments afectats.
El primer cas va tenir lloc cap a dos quarts de dotze de la matinada del 5 de juny, quan es va activar l’alarma d’una empresa de Garriguella. En arribar-hi, els agents van localitzar un home de 33 anys a la zona d’aparcament del recinte. D’entrada, va explicar que era un treballador de l’empresa que estava fent hores extres, però els Mossos van comprovar que aquesta versió no era certa.
Els agents també van observar que la tapa del sistema d’alarma estava trencada i manipulada. A més, els armariets del vestidor estaven remenats i l’home portava unes vambes sostretes d’aquesta zona de l’empresa. Davant d’aquests indicis, el van detenir com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força.
El segon robatori es va produir la matinada del 8 de juny en una empresa del polígon firal de Figueres. Segons els Mossos, el lladre va sostreure una bobina de coure i va fugir. Els agents, però, van reconèixer l’autor a partir de les imatges de les càmeres de seguretat i el van localitzar quatre hores més tard circulant amb bicicleta per la rambla de Figueres.
Quan el van aturar, l’home, de 44 anys, es va mostrar agressiu, va cridar i va colpejar un dels mossos per intentar fugir. Per aquest motiu, va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força i també per resistència, desobediència i atemptat contra els agents de l’autoritat.
Durant l’escorcoll, els agents li van trobar un embolcall amb 14,7 grams d’amfetamina. Per aquest motiu, també el van arrestar com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.
Un tercer detingut a Salt
El tercer cas es va produir el 6 de juny, poc després de la una de la matinada, a Salt. Una patrulla dels Mossos va sentir l’avís acústic d’una alarma activada en un centre de jardineria. Paral·lelament, la Policia Local del municipi informava per ràdio de l’activació de l’alarma i facilitava la descripció de l’intrús.
Quan els Mossos van arribar al lloc, van enxampar un home de 47 anys que coincidia amb la descripció facilitada. Segons la policia, portava tretze tisores de poda i uns guants de treball acabats de sostreure. Els agents el van detenir com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força.
Els tres detinguts van passar a disposició judicial davant els jutjats d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres i Girona.
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