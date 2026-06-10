Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Pedret i MarzàCicles del cel per planificar les tasques agrícolesMotel EmpordàIncendi VilamacolumFlorian PadrósPremi Nacional Gastronomia Tradicional
instagramlinkedin

Successos

Busquen una submarinista desapareguda a Cadaqués

La dona feia una immersió a s’Encalladora, davant del cap de Creus, quan el corrent l’ha arrossegat i no ha pogut tornar a la barca

El Cap de Creus, en una imatge d'arxiu.

El Cap de Creus, en una imatge d'arxiu. / Empordà

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eva Batlle

Cadaqués

Els serveis d’emergència busquen aquest dimecres una submarinista desapareguda a Cadaqués després que el corrent l’hagi arrossegat mentre feia una immersió a la reserva integral de s’Encalladora, situada davant del cap de Creus.

L’avís s’ha rebut quan faltaven dotze minuts per a les dotze del migdia. Segons les primeres informacions, el company de la desapareguda ha alertat que tots dos estaven fent una immersió a la zona quan han tingut un problema i el corrent se’ls ha endut.

L’home ha pogut tornar fins a la barca, però la dona no ho ha aconseguit. Des d’aleshores, no l’ha pogut localitzar i s’ha activat un ampli dispositiu de recerca.

L’operatiu es fa per mar, terra i aire, tot i que la recerca està centrada sobretot a l’aigua. Hi participen els Bombers de la Generalitat, amb set dotacions, entre les quals hi ha un helicòpter, la unitat de drons i la unitat subaquàtica, els serveis marítims de l'ajuntament de Cadaqués, així com la Guàrdia Civil i Salvament Marítim.

Notícies relacionades

Segons indiquen fonts dels Bombers, de moment no se’n tenen notícies. Els efectius no descarten que la dona hagi pogut arribar a terra per algun altre punt de la costa, però la recerca es manté principalment a la zona marítima.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Castell d'Orriols, abans hotel i restaurant de luxe, torna al mercat immobiliari: “És un problema tenir un edifici així tancat”
  2. Mor un jove de 18 anys en un accident a l'AP-7 a Llers
  3. És oficial: el Govern prohibeix a la DGT seguir la ubicació dels conductors que tinguin la balisa V16 connectada després de la nova mesura que ha entrat en vigor
  4. Ens hauria de caure la cara de vergonya tenir un gran centre comercial i turístic abandonat i ple de merda que Armangué no va resoldre
  5. Els Mossos detenen el conductor del cotxe implicat en l'accident mortal a l'AP-7 a Llers
  6. La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
  7. Fracàs
  8. Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts

La Fundació Dalí convoca dues beques sobre restauració i estudi de les seves obres d'art

La Fundació Dalí convoca dues beques sobre restauració i estudi de les seves obres d'art

Maten un home d’un tret al cap davant d’una comissaria del centre de Barcelona, prop del recorregut del papamòbil

Maten un home d’un tret al cap davant d’una comissaria del centre de Barcelona, prop del recorregut del papamòbil

USTEC planta la conselleria: "No volem trobades cordials per rentar-nos tots la cara; només ens asseurem si és realment per negociar"

USTEC planta la conselleria: "No volem trobades cordials per rentar-nos tots la cara; només ens asseurem si és realment per negociar"

La mare del nadó maltractat de la Vall d’Hebrón va confessar a les seves amigues que es plantejava fer fora el marit de casa perquè no cuidava bé el nen

La mare del nadó maltractat de la Vall d’Hebrón va confessar a les seves amigues que es plantejava fer fora el marit de casa perquè no cuidava bé el nen

Can Parellada d'Agullana, el projecte encarregat a Antoni Gaudí i acabat per Josep Pijoan

Can Parellada d'Agullana, el projecte encarregat a Antoni Gaudí i acabat per Josep Pijoan

Rafael Santandreu, psicòleg i divulgador sobre l’insomni: «El costum de dormir vuit hores seguides no és natural»

Rafael Santandreu, psicòleg i divulgador sobre l’insomni: «El costum de dormir vuit hores seguides no és natural»

La qualitat dels hidrats de carboni que consumeix la mare durant l’embaràs pot influir en el desenvolupament cognitiu infantil

La qualitat dels hidrats de carboni que consumeix la mare durant l’embaràs pot influir en el desenvolupament cognitiu infantil

Aquesta és la imatge del pistoler que ha executat un home davant la comissaria del carrer de Balmes de Barcelona

Aquesta és la imatge del pistoler que ha executat un home davant la comissaria del carrer de Balmes de Barcelona
Tracking Pixel Contents