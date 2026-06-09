Successos
Els Mossos detenen el conductor del cotxe implicat en l'accident mortal a l'AP-7 a Llers
Es tracta d'un jove de 19 anys a qui han arrestat per un delicte contra la seguretat del trànsit
Mor un jove de 18 anys en un accident a l'AP-7 a Llers
Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor del cotxe que aquesta matinada s'ha accidentat contra un camió a l'AP-7 a l'altura de Llers i en el qual ha mort un jove de 18 anys. L'arrestat és un noi de 19 anys i els agents l'han detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit. Ara la policia està acabant d'investigar els fets que han tingut lloc pels volts de dos quarts de sis al quilòmetre 20 de l'autopista, quan el turisme amb cinc ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. A conseqüència de l'encalç, un dels ocupants del cotxe, B.V., de nacionalitat francesa, ha mort, mentre que la resta d'ocupants han quedat ferits menys greus i els han traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona.
Els Mossos d’Esquadra han rebut l'avís a les 5.24 hores. S’han activat diverses patrulles de Mossos, quatre dotacions de Bombers, que han fet tasques d’excarceració, i cinc unitats del SEM. Aquest és el segon mort en poques hores a les carreteres gironines, després que aquest dilluns el copilot d'un vehicle morís en un accident a la C-63 després de topar frontalment contra un totterreny.
Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principi d’any 58 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 25 de les quals eren motoristes i 21 ocupants de turismes, furgonetes o camions. Entre les víctimes mortals també hi ha tres ciclistes, vuit vianants i una per un accident amb tractor.
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