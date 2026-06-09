Urbanisme
SOS Costa Brava denuncia a Urbanisme les presumptes irregularitats del càmping Wecamp Cadaqués
La federació va denunciar diverses "irregularitats" fa tres anys, però davant la manca d'actuació de l'Ajuntament, s'ha tramès als Serveis Territorials d'Urbanisme a Girona
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La federació SOS Costa Brava ha presentat una denúncia davant els Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona per la manca d’actuació de l’Ajuntament de Cadaqués en relació amb les presumptes irregularitats urbanístiques detectades al sector del càmping Wecamp Cadaqués. La federació ho va denunciar fa tres anys, va demanar una inspecció "urgent", que s’aturessin les obres i que s’iniciés un expedient sancionador.
El càmping Wecamp Cadaqués està situat a pocs minuts a peu de la platja de Portlligat, a l’avinguda de Salvador Dalí. Disposa d’allotjament, però també de serveis com restaurant o piscina.
Fa tres anys s’hi van portar a terme diversos treballs que van ser denunciats. Segons la federació, el consistori no ha adoptat les mesures necessàries per investigar els fets denunciats ni per garantir el compliment de la legalitat urbanística, malgrat les denúncies presentades els anys 2023 i 2024.
En l’escrit tramès ara a Urbanisme, SOS Costa Brava recorda que ja va alertar el juny de 2023 de diverses actuacions en aquest àmbit i que, davant la manca de resposta municipal, va presentar una denúncia de mora el juliol de 2024.
L’entitat assegura que, gairebé tres anys després de la primera denúncia, l’Ajuntament continua sense haver resolt les qüestions plantejades ni haver exercit adequadament les seves funcions de control urbanístic.
La denúncia sosté que les obres s’han desenvolupat en un sector de sòl urbanitzable pendent de completar diversos instruments urbanístics imprescindibles i d’adaptar-se a les determinacions del Pla Director Urbanístic de Revisió de Sòls No Sostenibles del Litoral Gironí. Així mateix, s’hi assenyalen actuacions que podrien ser incompatibles amb el planejament vigent.
Entre les possibles irregularitats, SOS Costa Brava destaca la implantació d’elements i usos que considera no ajustats a la normativa urbanística, possibles incompliments del planejament municipal, la manca d’execució d’obligacions urbanístiques vinculades al sector i l’execució d’obres que podrien excedir les autoritzacions concedides.
Davant aquesta situació, la federació reclama als Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona que duguin a terme una inspecció urbanística completa de l’àmbit, que incoïn un expedient de protecció de la legalitat urbanística i un expedient sancionador, i que revisin d’ofici la validesa de les autoritzacions atorgades si es constata la seva incompatibilitat amb la normativa vigent.
A més, sol·liciten que s’ordenin les mesures necessàries per restaurar la legalitat urbanística i que es decreti el precinte de les obres i instal·lacions que no disposin de la corresponent llicència o autorització administrativa.
Finalment, SOS Costa Brava considera especialment greu la manca de resposta efectiva per part de l’Ajuntament de Cadaqués i defensa que la protecció del paisatge, el compliment de la legalitat urbanística i la transparència en la gestió del territori són elements imprescindibles en un municipi especialment sensible com Cadaqués.
Irregularitats a les obres
En la denúncia presentada fa tres anys, alertava de diverses "irregularitats" en les obres. També argumentaven que no hi havia la cessió requerida segons el planejament per a vialitat, que instal·lar 20 cases mòbils infringia una prohibició vigent, que les obres no estaven emparades amb cap llicència o que hi ha previstes "instal·lacions contràries" als plans urbanístics, com són les cobertes planes, claraboies, teulades, xemeneies o tanques metàl·liques no adaptades a la normativa.
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