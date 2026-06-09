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Mor un jove de 18 anys en un accident a l'AP-7 a Llers
El cotxe en què viatjava la víctima ha encalçat un camió pel darrere i els altres quatre ocupants han estat traslladats al Trueta
Un jove de 18 anys ha mort aquest dimarts al matí en un accident de trànsit a l’AP-7, al terme municipal de Llers. El sinistre s’ha produït al punt quilomètric 20,4 de la via i els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 05.24 hores.
Per causes que s’estan investigant, un turisme amb cinc ocupants ha encalçat un camió pel darrere. A conseqüència de l’impacte, un dels ocupants del cotxe ha mort. Es tracta de B.V., un jove de nacionalitat francesa.
Els altres quatre ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
Arran de l’accident a l’AP-7, s’han activat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han fet tasques d’excarceració, i cinc unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques.
Amb aquesta víctima, ja són 58 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.
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