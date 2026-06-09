Memòria històrica
Lleó XIV arriba a Barcelona amb una creu vinculada a l'Empordà: conté relíquies d'un bisbe executat a Pont de Molins
La visita del pontífex a Barcelona recupera la història d’Anselmo Polanco, bisbe de Terol, afusellat al barranc de Can Tretze durant els darrers dies de la Guerra Civil
La visita del papa Lleó XIV a Barcelona i Espanya torna a posar el focus en un element que ja va cridar l’atenció el dia de la seva elecció: la creu pectoral que va lluir el 8 de maig, quan es va presentar al món des de la Lògia Central de la Basílica de Sant Pere. La peça conté relíquies de sants i beats vinculats a l’orde dels agustinians, entre els quals hi ha Anselmo Polanco, bisbe de Terol, afusellat a Pont de Molins durant els darrers dies de la Guerra Civil.
La connexió entre el pontífex i aquest episodi històric vincula, de manera indirecta, la figura de Lleó XIV amb l’Alt Empordà. El cas permet recuperar la història del barranc de Can Tretze, un indret situat a Pont de Molins on, el 7 de febrer de 1939, van ser executats diversos presoners en el context de la retirada republicana cap a la frontera francesa.
Els fets del 7 de febrer de 1939
Anselmo Polanco, bisbe de Terol i membre de l’orde dels agustinians, va ser capturat després de la caiguda de Terol i traslladat per diferents punts durant l’avanç final de les tropes franquistes. El 7 de febrer de 1939 va ser afusellat al barranc de Can Tretze, a Pont de Molins, juntament amb altres presoners.
Entre les persones executades aquell dia hi havia també el seu vicari general, Felipe Ripoll; el coronel Domingo Rey d’Harcourt, i diversos militars espanyols, italians i un aviador alemany. Els fets es van produir en un moment de descomposició del front republicà i de retirada cap a França, quan milers de persones travessaven l’Alt Empordà fugint de l’avenç franquista.
Polanco havia estat nomenat bisbe de Terol el 1935. Després de la seva mort, el seu cos va ser enterrat provisionalment i posteriorment traslladat a la catedral de Terol. El 1995 va ser beatificat per Joan Pau II.
Un monument aixecat pel franquisme
L’any 1940, el règim franquista va fer construir un monument al lloc dels fets. L’espai, situat al còrrec de Can Tretze, prop de la carretera que connecta Pont de Molins amb les Escaules, recorda les execucions del 7 de febrer de 1939 i ha estat durant dècades un punt de commemoració per a familiars i sectors vinculats a la memòria de les víctimes.
El monument consta d’una placeta enllosada, un altar de pedra i un mur posterior on hi havia un escut franquista amb l’àliga imperial. Aquest element ha estat objecte de controvèrsia i també d’actes vandàlics al llarg dels anys. Segons s’ha explicat des del municipi, l’espai es va construir amb treballs forçats de presoners republicans, un fet que afegeix complexitat a la lectura històrica del conjunt.
Deteriorament i controvèrsia
L’estat de conservació del monument és deficient. L’espai ha patit actes vandàlics, deteriorament i manca de manteniment. Tot i que el lloc està senyalitzat, es troba en una zona apartada, fet que ha contribuït al seu abandonament.
En un article publicat a l’EMPORDÀ el maig del 2025, amb motiu del nomenament de Lleó XIV, l’associació local Gas Mountain explicava l’estat de deteriorament de l’espai: "Fa uns cinc o sis anys van arrencar l’àliga i queden només trossos de la creu. Sota el petit pont d’accés hi ha un nom escrit al ciment d’un dels treballadors".
El cas del barranc de Can Tretze continua sent un exemple de la complexitat de la memòria històrica a l’Alt Empordà. D’una banda, el lloc recorda l’execució de diversos presoners durant la Guerra Civil. De l’altra, el monument va ser impulsat pel règim franquista i incorpora elements simbòlics d’aquell període, fet que ha generat debat sobre com cal preservar-lo i contextualitzar-lo.
Un espai pendent de contextualització
Cada any, descendents d’Anselmo Polanco i altres persones vinculades a la seva memòria organitzen una cerimònia commemorativa al lloc dels fets. Tanmateix, el monument continua sent un espai controvertit, amb opinions diverses sobre la seva conservació, la retirada o contextualització dels elements franquistes i la necessitat d’explicar-hi tots els vessants històrics.
La vinculació de Lleó XIV amb Anselmo Polanco, a través de la creu pectoral que va lluir el dia de la seva elecció, ha tornat a donar visibilitat a aquest episodi local. En plena visita del pontífex a Barcelona i Espanya, el cas permet recuperar la història d’un indret poc conegut de Pont de Molins i obrir de nou el debat sobre com explicar els espais de memòria vinculats a la Guerra Civil i al franquisme.
L’Ajuntament de Pont de Molins ha defensat en diverses ocasions la necessitat d’una preservació adequada de l’espai, acompanyada d’una explicació històrica objectiva que permeti entendre tant els fets del 1939 com el context posterior en què es va construir el monument.
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