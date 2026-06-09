Benestar Animal
Voluntàries de Roses alerten sobre la proliferació de gats i reclamen més transparència i coordinació de la gestió municipal
Les alimentadores de les colònies ferals demanen més recursos i consideren essencials les gateres i punts d'alimentació per al control i benestar dels animals
Les persones que gestionen i alimenten les colònies felines de Roses han fet públic un comunicat en què expressen la seva preocupació per la situació actual del control de la població de gats al municipi i reclamen més transparència i coordinació en la gestió del servei.
Demanen més recursos
En el text, les alimentadores de colònies felines asseguren que durant els darrers anys, i especialment al llarg del 2025, han detectat l’arribada constant de nous gats a diferents colònies sense que s’hagi donat, segons afirmen, una resposta prou ràpida o efectiva per part dels serveis responsables.
Aquesta situació, expliquen, ha provocat que sovint siguin les mateixes voluntàries qui hagin assumit despeses veterinàries i actuacions d’esterilització per evitar la proliferació d’animals. El col·lectiu també manifesta la seva sorpresa davant les discrepàncies existents entre les diferents xifres exposades públicament pel regidor de Medi Ambient, Lluís Espasa.
Segons la informació facilitada per l’Ajuntament en resposta a preguntes formulades per regidors de l’oposició, "les dades pressupostàries dels anys 2024 i 2025 no semblen coincidir amb algunes de les quantitats anunciades públicament. Manifesten dubtes sobre la coherència de les xifres econòmiques vinculades a la gestió de les colònies felines i demanen informació clara i detallada sobre els recursos públics destinats a aquest àmbit, incloent-hi les possibles subvencions d’altres administracions i la seva aplicació concreta". Un altre dels punts del comunicat és la preocupació per possibles canvis en el model actual de gestió de colònies, especialment pel que fa a la reducció o reorganització de les gateres i punts d’alimentació existents al municipi.
Les voluntàries defensen que aquestes infraestructures són essencials per al control i el benestar dels animals, ja que formen part del desplegament del mètode CES, de Captura, Esterilització i Solta, i van ser instal·lades com a eina de gestió estable de les colònies. Segons el col·lectiu, encara hi ha colònies al municipi que no disposen d’aquests punts ni de les condicions mínimes per a una gestió adequada, i consideren que qualsevol canvi hauria de prioritzar la millora dels recursos existents.
Les alimentadores també reivindiquen la seva tasca voluntària diària, que inclou l’alimentació dels animals, el seguiment del seu estat de salut i la col·laboració en trasllats a centres veterinaris quan és necessari. Asseguren que aquesta feina es fa de manera constant i sovint amb recursos propis.
Finalment, demanen a l’Ajuntament una millor coordinació amb les persones que treballen sobre el terreny i una gestió més transparent dels recursos públics destinats al benestar animal. També reclamen que es tingui en compte la seva experiència directa en el dia a dia de les colònies.
L’Ajuntament assegura que durant els dos darrers anys s’ha fet un esforç per controlar el creixement de la població de gats ferals, que ha assolit la captura, desparasitació, esterilització, identificació amb xip i retorn a la colònia d’un total de 430 gats: 185 l’any 2024 i 245 individus més durant el 2025. Aquestes actuacions han tingut un cost per a l’Ajuntament de 44.467 euros i s’han dut a terme dins del marc del mètode CER, de Captura, Esterilització i Retorn, i en coordinació amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, entitat que té delegat el servei.
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