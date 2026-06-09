Patrimoni
El Castell d'Orriols, abans hotel i restaurant de luxe, torna al mercat immobiliari: “És un problema tenir un edifici així tancat”
L’alcalde de Bàscara, Narcís Saurina, defensa que la seva reactivació seria positiva tant per al poble com per al conjunt del territori
El 2016, l’empresari i antic propietari Jaume Roures va comprar el castell, però, en aquests deu anys, no s’hi ha posat en marxa cap projecte
Un castell d’origen medieval i amb reformes renaixentistes ha tornat al mercat immobiliari de l’Alt Empordà. Situat a Orriols, al municipi de Bàscara, l’edifici està documentat des del 1265 i va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional el 1988. Durant anys va funcionar com a hotel de quatre estrelles sota el nom de L’Odissea de l’Empordà i actualment es troba a la venda a través de la immobiliària Lucas Fox. El 2016, l’empresari i antic propietari Jaume Roures va comprar el castell. Però, en aquests deu anys, no s’hi ha posat en marxa cap projecte per recuperar-ne l’ús.
Un edifici de luxe
L’immoble conserva una planta rectangular organitzada al voltant d’un pati central dels segles XVI i XVII i una façana renaixentista amb obertures de geometria regular. Distribuït en tres nivells, inclou amplis espais comuns, cuina industrial, terrasses, lounge bar, celler i diverses sales polivalents. Actualment, disposa d’onze suites amb llar de foc i vistes al paisatge empordanès, així com d’una casa annexa que permetria ampliar la capacitat fins a vint-i-tres habitacions. Els exteriors compten amb jardins, terrasses i piscina.
L’etapa hotelera: L’Odissea de l’Empordà
La propietat manté la llicència d’hotel i restaurant, fet que obre la porta a la recuperació de l’activitat turística o a la posada en marxa d’un nou projecte vinculat a l’hostaleria de qualitat. La seva comercialització s’emmarca, a més, en una tendència cada vegada més visible: la incorporació d’edificis històrics al mercat internacional de propietats singulars i de luxe. Més enllà del seu valor arquitectònic, el castell compta amb una trajectòria turística consolidada. Durant anys va ser un establiment de referència a la comarca, amb una oferta hotelera i gastronòmica orientada a un públic d’alt poder adquisitiu.
Segons recorda l’alcalde de Bàscara, Narcís Saurina, l’activitat generava moviment econòmic sense alterar la vida quotidiana d’Orriols. "Era gent amb poder adquisitiu elevat, però no hi havia impacte directe al poble", explica. Tot i això, considera que la presència de visitants i l’activitat associada al castell contribuïen a dinamitzar una zona amb poques alternatives econòmiques.
El castell també forma part de la memòria recent del país per un episodi tràgic ocorregut el 27 de febrer de 1994. Aquell dia, el polític Antonio de Senillosa havia participat en una celebració al Castell del Palau d’Orriols abans de patir un accident mortal de trànsit a la carretera entre Orriols i l’Escala. El vehicle que conduïa va envair el carril contrari i va col·lidir frontalment amb un altre cotxe. Senillosa i dues persones més van morir a l’acte. Setmanes després es va fer públic que presentava una taxa d’alcohol molt superior al límit legal vigent en aquell moment. El cas va generar un ampli debat públic sobre la responsabilitat al volant i continua sent un dels episodis més recordats vinculats a la història recent de l’immoble.
Intent de rellançar-ne l’ús
L’any 2016, el castell va tornar a ser notícia quan l’empresari Jaume Roures va adquirir la totalitat de l’immoble, del qual ja controlava una participació minoritària. L’operació es va interpretar com un intent de rellançar un projecte hoteler amb una trajectòria consolidada. Diverses informacions apuntaven aleshores a una rehabilitació integral de l’edifici i a un reforç de la seva oferta gastronòmica.
Tanmateix, el projecte no es va acabar materialitzant i l’activitat no es va recuperar de manera estable. Des de fa aproximadament una dècada, el castell es troba sense ús, una situació que preocupa el consistori tant pel risc de degradació de l’edifici com per la pèrdua d’una oportunitat de desenvolupament local. "És complicat tenir un edifici així sense ús, perquè es va degradant amb el temps", adverteix Saurina. Segons assenyala, el municipi pràcticament només disposa d’una casa rural i de poca oferta turística complementària, de manera que la recuperació del castell podria representar un impuls important per a l’economia local.
L’Ajuntament veu amb bons ulls qualsevol iniciativa que permeti recuperar l’ús de l’immoble, especialment si està vinculada a l’activitat hotelera o turística. Tot i això, també considera positiva qualsevol proposta que garanteixi la conservació del conjunt i contribueixi a mantenir viu un dels elements patrimonials més destacats del municipi. "Si algú compra aquest edifici i li dona ús, fantàstic", resumeix l’alcalde. Segons explica, molts veïns es pregunten com és possible que un immoble amb aquest valor històric i arquitectònic continuï sense activitat.
Tot i que no s’ha fet públic el preu de venda, Saurina considera que es tracta d’una operació d’import elevat. A parer seu, el principal obstacle per a qualsevol comprador no és tant el manteniment ordinari de la finca com la magnitud de la inversió necessària per rehabilitar un edifici d’aquestes dimensions.
Preservar el patrimoni local
L’alcalde també posa el focus en la importància de preservar el patrimoni local. Recorda que el castell és un edifici amb orígens medievals i destaca que la pèrdua o deteriorament d’un element d’aquestes característiques representaria un perjudici important per a la memòria històrica del municipi. En aquest sentit, es refereix també a l’estat d’altres elements patrimonials de Bàscara, com les restes emmurallades del nucli antic. Una part és de titularitat privada i només alguns trams han estat restaurats. De l’antic castell medieval pràcticament no en queda res després de les destruccions provocades pels diferents conflictes bèl·lics que van afectar la zona al llarg dels segles.
Actualment, només es conserva una torre, la supervivència de la qual s’associa a una història popular segons la qual una propietària francesa hauria intercedit perquè no fos enderrocada, per por que la seva caiguda afectés propietats properes.
Malgrat això, l’estat general de les restes continua sent precari i requereix actuacions de consolidació. Per aquest motiu, el consistori considera prioritari trobar una solució que garanteixi el futur del Castell del Palau d’Orriols. La possibilitat que aparegui un comprador disposat a invertir-hi i a donar-li una nova vida és vista com una oportunitat no només per preservar un edifici singular, sinó també per recuperar un actiu capaç de generar activitat econòmica i projecció turística per al municipi.
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