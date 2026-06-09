Urbanisme
La Generalitat obre un expedient al càmping de Cadaqués arran d'una inspecció que va fer l'Ajuntament
El consistori defensa que el control urbanístic es va fer abans de la denúncia de SOS Costa Brava
SOS Costa Brava denuncia a Urbanisme les presumptes irregularitats del càmping Wecamp Cadaqués
Gemma Tubert
L'Ajuntament de Cadaqués va fer una inspecció al càmping WeCamp i hi va detectar incompliments en matèria d'urbanisme. El consistori va fer la inspecció abans que SOS Costa Brava presentés la primera denúncia i va trametre la documentació a la Generalitat perquè n'assumís les competències. L'alcaldessa, Pia Serinyana, diu que el juliol de l'any passat la Generalitat va incoar un expedient, que ara està en tràmit d'al·legacions. Serinyana critica que SOS Costa Brava els acusi d'opacitat i de no respondre i assegura que els ecologistes sabien que hi havia l'expedient en tràmit perquè se'ls va comunicar.
SOS Costa Brava ha fet públic aquest dimarts que ha presentat una denúncia a Urbanisme per presumptes "irregularitats" en aquest càmping de Cadaqués i ha acusat el consistori de no haver-los respost en tres anys després d'haver interposat dues denúncies.
L'Ajuntament, però, ha respost que la inspecció que l'entitat reclamava ja es va fer molt abans que presentessin la primera denúncia i que, en detectar incompliments respecte de la llicència concedida, es va trametre tota la documentació a la Generalitat perquè se'n fes càrrec. La inspecció es va fer a principis de juny del 2023 i l'expedient es va enviar a la Generalitat el 23 d'aquell mateix mes. Serinyana remarca que la primera denúncia la van rebre el 30 de juny.
Després d'analitzar la documentació i fer les comprovacions pertinents, la Generalitat va obrir expedient per incompliments urbanístics el juliol de l'any passat. L'expedient es troba ara en fase d'al·legacions. L'alcaldessa es queixa que SOS Costa Brava presenti una denúncia a Urbanisme ara quan, segons diu, a principis de maig la Generalitat els va comunicar que tenien l'expedient en marxa perquè, prèviament, a l'abril, havien presentat un requeriment.
Serinyana també defensa que l'Ajuntament "en tot moment" va fer les actuacions "pertinents" en el marc de la legalitat urbanística.
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