Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Pedret i MarzàCicles del cel per planificar les tasques agrícolesMotel EmpordàIncendi VilamacolumFlorian PadrósPremi Nacional Gastronomia Tradicional
instagramlinkedin

Urbanisme

La Generalitat obre un expedient al càmping de Cadaqués arran d'una inspecció que va fer l'Ajuntament

El consistori defensa que el control urbanístic es va fer abans de la denúncia de SOS Costa Brava

SOS Costa Brava denuncia a Urbanisme les presumptes irregularitats del càmping Wecamp Cadaqués

L'exterior del càmping de Cadaqués.

L'exterior del càmping de Cadaqués. / ACN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Gemma Tubert

Cadaqués

L'Ajuntament de Cadaqués va fer una inspecció al càmping WeCamp i hi va detectar incompliments en matèria d'urbanisme. El consistori va fer la inspecció abans que SOS Costa Brava presentés la primera denúncia i va trametre la documentació a la Generalitat perquè n'assumís les competències. L'alcaldessa, Pia Serinyana, diu que el juliol de l'any passat la Generalitat va incoar un expedient, que ara està en tràmit d'al·legacions. Serinyana critica que SOS Costa Brava els acusi d'opacitat i de no respondre i assegura que els ecologistes sabien que hi havia l'expedient en tràmit perquè se'ls va comunicar.

SOS Costa Brava ha fet públic aquest dimarts que ha presentat una denúncia a Urbanisme per presumptes "irregularitats" en aquest càmping de Cadaqués i ha acusat el consistori de no haver-los respost en tres anys després d'haver interposat dues denúncies.

L'Ajuntament, però, ha respost que la inspecció que l'entitat reclamava ja es va fer molt abans que presentessin la primera denúncia i que, en detectar incompliments respecte de la llicència concedida, es va trametre tota la documentació a la Generalitat perquè se'n fes càrrec. La inspecció es va fer a principis de juny del 2023 i l'expedient es va enviar a la Generalitat el 23 d'aquell mateix mes. Serinyana remarca que la primera denúncia la van rebre el 30 de juny.

Després d'analitzar la documentació i fer les comprovacions pertinents, la Generalitat va obrir expedient per incompliments urbanístics el juliol de l'any passat. L'expedient es troba ara en fase d'al·legacions. L'alcaldessa es queixa que SOS Costa Brava presenti una denúncia a Urbanisme ara quan, segons diu, a principis de maig la Generalitat els va comunicar que tenien l'expedient en marxa perquè, prèviament, a l'abril, havien presentat un requeriment.

Notícies relacionades i més

Serinyana també defensa que l'Ajuntament "en tot moment" va fer les actuacions "pertinents" en el marc de la legalitat urbanística.

TEMES

Afegeix-nos a Google
  1. Nòmades de tot Europa aconsegueixen el perillós opi silvestre a Espanya: 'No volem que se sàpiga i vingui més gent
  2. Xènia Cardona i Estrella Martos, parella dins i fora de la pista i un Amos de l'Àrea especial amb el Vilafant
  3. La família d’una alumna d’un institut de Figueres denuncia un presumpte cas d’assetjament escolar
  4. Mor un jove de 18 anys en un accident a l'AP-7 a Llers
  5. Una dona haurà de retornar 22.918 euros d’una pensió per tenir el fill empadronat a casa
  6. Estrenen el documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes, amb Lluís Roura i Narcís Bardalet com a protagonistes
  7. El poble de l'Empordà on es refugia Sergio Dalma: té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
  8. “Ser alcaldessa de l’Escala és la il·lusió de la meva vida”

La Generalitat obre un expedient al càmping de Cadaqués arran d'una inspecció que va fer l'Ajuntament

La Generalitat obre un expedient al càmping de Cadaqués arran d'una inspecció que va fer l'Ajuntament

Voluntàries de Roses alerten sobre la proliferació de gats i reclamen més transparència i coordinació de la gestió municipal

Voluntàries de Roses alerten sobre la proliferació de gats i reclamen més transparència i coordinació de la gestió municipal

Els Bombers preveuen una campanya forestal "complexa" a l'Empordà i Girona per les altes temperatures i les possibles ventades

Els Bombers preveuen una campanya forestal "complexa" a l'Empordà i Girona per les altes temperatures i les possibles ventades

La figuerenca Rosa Canadell rep la Flor Natural dels Jocs Florals del Rosselló

La figuerenca Rosa Canadell rep la Flor Natural dels Jocs Florals del Rosselló

Un primer examen de Castellà “molt ‘chill’’”destensa la primera jornada de la selectivitat a Catalunya

Un primer examen de Castellà “molt ‘chill’’”destensa la primera jornada de la selectivitat a Catalunya

L'alcaldessa de Pont de Molins avança la presentació de l'auditoria municipal en plena moció de censura

L'alcaldessa de Pont de Molins avança la presentació de l'auditoria municipal en plena moció de censura

Protesta dels treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per denunciar condicions laborals "deficients"

Protesta dels treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per denunciar condicions laborals "deficients"

Lleó XIV arriba a Catalunya amb una creu vinculada a l'Empordà: conté relíquies d'un bisbe executat a Pont de Molins

Lleó XIV arriba a Catalunya amb una creu vinculada a l'Empordà: conté relíquies d'un bisbe executat a Pont de Molins
Tracking Pixel Contents