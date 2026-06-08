Successos
Tres focus d'incendi a tocar de l’AP-7 obliguen a activar els Bombers a Pont de Molins
Les flames van afectar sobretot un canyissar en diversos punts repartits al llarg de mig quilòmetre
Els Bombers van treballar aquest diumenge a la nit en un incendi a tocar de l’AP-7, al seu pas per Pont de Molins.
L’avís es va rebre a l’altura del quilòmetre 17 de l’AP-7, en sentit Girona, per un conat d’incendi en diversos punts del marge de l’autopista. Inicialment s’hi van activar tres dotacions dels Bombers, tot i que finalment en van treballar dues.
Segons han informat els Bombers, quan els efectius van arribar a la zona es van trobar tres focus d’incendi. El primer era de petites dimensions, mentre que els altres dos estaven repartits al llarg d’una distància aproximada de mig quilòmetre.
Les flames van afectar sobretot un canyissar, tot i que a l’entorn també hi havia vegetació verda. Els Bombers van poder controlar i apagar el foc, que es va donar per extingit cap a les deu de la nit.
Subscriu-te per seguir llegint
- Estrenen el documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes, amb Lluís Roura i Narcís Bardalet com a protagonistes
- Autopista col·lapsada a l'Emporda: el debat dels peatges a l'AP-7
- El poble de l'Empordà on es refugia Sergio Dalma: té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
- Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
- Un jubilat cobra una pensió de 900 euros al mes després de 22 anys treballant: 'Em van fer la jubilació d’acord amb el que havia cotitzat
- “Ser alcaldessa de l’Escala és la il·lusió de la meva vida”
- Una dona haurà de retornar 22.918 euros d’una pensió per tenir el fill empadronat a casa