Urbanisme
Roses pagarà 3,04 milions d'euros per l'expropiació d'una finca als canals de Santa Margarida
La societat propietària demanava 9,7 milions d'euros en un litigi iniciat arran de la qualificació dels terrenys com a parcs i jardins i aparcament
Carme Vilà
L’Ajuntament de Roses haurà de pagar 3.043.025,50 euros a Marina Bahia de Roses SL per una expropiació urbanística d'una finca a peu dels canals de Santa Margarida per la qual la propietat reclamava 9,7 milions d'euros. Posa fi a un litigi que es va iniciar arran del Pla General del 1993 que va qualificar els terrenys de parcs i jardins i aparcaments perdent la possibilitat de construir-hi. La propietat va portar el cas als tribunals per evitar que els terrenys acabessin com una cessió gratuïta i perquè fossin expropiats.
L’Ajuntament de Roses ha aprovat executar la sentència de la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) amb data 1 de maig que obliga el consistori a pagar 3.043.025,50 euros a l’entitat. El tribunal fixa el preu just en 2.549.519 euros, als quals s’hi afegeixen 493.506,50 euros en interessos de demora calculats fins al 30 de juny de 2026.
El Pla General de Roses de 1993 va qualificar de sistema de parcs i jardins i com a sistema d’aparcaments els terrenys. La societat Marina Bahia de Roses SL va sol·licitar el procediment d’expropiació per ministeri de la llei l’any 2016. Posteriorment, va reclamar a l'Ajuntament que es paguessin 9,7 milions d’euros.
La resolució del TSJC del mes de maig va desestimar el recurs presentat per l’Ajuntament i va estimar només parcialment el de Marina Bahia de Roses SL, fixant el preu de la finca.
L'alcalde, Josep Maria Martínez, va explicar al ple que la legislatura passada, la societat va demanar al Ministeri de la Llei que s'expropiés la finca reclamant els 9,7 milions. "Va ser objecte d'una valoració interna que coincideix en aquesta valoració del tribunal d'expropiacions de dos milions i mig, i l'únic que s'ha fet és aplicar els interessos de demora". Finalment, consideren que és "un preu just que coincideix amb la valoració interna dels nostres tècnics".
L'acord es va aprovar al darrer ple amb els vots del govern i l'abstenció de la resta de formacions.
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