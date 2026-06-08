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Protesta

El professorat de l'Escala omple la plaça de l'Ajuntament de pupitres per fer visible el malestar educatiu

L’acció va convertir divendres la plaça de l’Ajuntament en una aula simbòlica, en una jornada de vaga amb un seguiment del 100% a les escoles Empúries i Esculapi

El professorat de l’Escala treu les aules al carrer per fer sentir les seves demandes.

El professorat de l’Escala treu les aules al carrer per fer sentir les seves demandes. / Basili Gironès

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Redacció

Redacció

L'Escala

El professorat de l’Escala va traslladar divendres les seves reivindicacions a la plaça de l’Ajuntament en el marc de la vaga educativa convocada a Catalunya. L’acció va convertir l’espai públic en una aula simbòlica, amb pupitres, cadires, una taula informativa i diversos cartells amb missatges sobre les demandes del col·lectiu docent.

La protesta va voler donar visibilitat al malestar del sector educatiu i acostar a la ciutadania les reivindicacions del professorat. A la plaça s’hi van poder veure taules i cadires escolars distribuïdes davant l’Ajuntament, amb cartells que feien referència a diferents etapes educatives i a la defensa de l’escola pública.

Pupitres i cartells a la plaça.

Pupitres i cartells a la plaça. / Basili Gironès

A l’Escala, el seguiment de la vaga va ser especialment elevat a les escoles Empúries i Esculapi, on el 100% del professorat es va sumar a la jornada de protesta. Es va tractar, segons les dades facilitades, de la mobilització amb més seguiment del curs en aquests centres, segons va informar la televisió local escalenca, Canal 10.

Tot i l’aturada, les dues escoles van mantenir els serveis mínims establerts. A l’escola Empúries hi van treballar vuit professors, mentre que a l’escola Esculapi n’hi va haver cinc per garantir l’atenció mínima durant la jornada.

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A l’Institut del Pedró, el seguiment va ser més desigual entre el professorat i l’alumnat. Aproximadament la meitat dels docents va assistir al centre, mentre que prop d’un 90% dels alumnes es va quedar a casa.

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