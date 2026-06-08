Selectivitat 2026
Més de 600 estudiants de l’Alt Empordà afronten unes PAU marcades pels nous detectors d'aparells digitals i la vaga docent
Les proves comencen aquest dimarts i finalitzen dijous
Enguany, coincideixen amb la vista del Papa a Barcelona
Un total de 614 alumnes comencen aquest dimarts les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) a l'Alt Empordà. Una de les novetats d'enguany és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com ara mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, amb l'objectiu d'evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan els exàmens ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya, amb mobilitzacions previstes un cop les proves ja estiguin en marxa.
Pel que fa a l'estructura de les PAU i els criteris de correcció, no hi ha novetats respecte de l'any passat. Hi ha 35 matèries en total i dues fases: una d'obligatòria, amb cinc exàmens, i una d'admissió, que és voluntària i serveix per apujar nota. El primer examen és el de llengua castellana i literatura.
Sobre els detectors d'aparells electrònics, totes les seus dels tribunals en disposaran i els controls es faran de manera aleatòria. Tots els aparells hauran d'estar apagats i guardats dins de bosses i motxilles. Si se'n detecta l'ús, l'alumne serà expulsat de l'examen i tindrà un 0 a la prova. A més, se li podran imposar altres sancions per part de la comissió organitzadora de les PAU, que li pot arribar a anul·lar tots els exàmens.
Així, si algun vigilant té alguna sospita, podrà demanar al president del tribunal que es passi el detector d'aparells electrònics. Per evitar suspicàcies, el Departament de Recerca i Universitats ha recomanat als alumnes portar rellotges analògics. També s'intentarà que a totes les aules hi hagi rellotges grans a les parets, que es projecti l'hora amb un projector o que el professor vagi apuntant l'hora a la pissarra de tant en tant.
35.052 alumnes provenen del batxillerat
La xifra total d'inscrits a Catalunya és de 45.821 estudiants, fet que suposa un cinquè rècord consecutiu, després dels 44.238 de l'any passat.
Del total d'alumnes matriculats, 35.052 són de matrícula ordinària i han acabat aquest curs el batxillerat; 5.965 provenen de cicles formatius de grau superior i s'examinen d'alguna assignatura en la fase específica; i 4.804 són de matrícula lliure, procedents de batxillerat d'altres anys que no van fer les PAU, que volen millorar la nota o que només s'examinen d'assignatures de la fase específica.
Per demarcacions, hi ha 34.606 matriculats a Barcelona, 4.431 a Tarragona, 4.068 a Girona i 2.716 a Lleida.
Mateixos criteris de correcció
Pel que fa als criteris de correcció de les PAU, no hi ha canvis respecte de l'any passat, quan es va generar una polèmica pels canvis comunicats per part de la conselleria. Així, en totes les matèries es demana que les respostes siguin clares i estiguin redactades de manera coherent i cohesionada, amb correcció gramatical, lèxica i ortogràfica.
En les matèries de l'àmbit de llengües —llengua castellana i literatura, llengua catalana i literatura, literatura castellana i literatura catalana— s'aplica un màxim de descompte per errors gramaticals, lèxics o ortogràfics de 2 punts en el conjunt de l'examen.
A més, en les matèries que tenen producció de text, s'aplicarà un descompte de fins al 10% de la puntuació de l'exercici al qual faci referència la pregunta per manca de coherència i cohesió en la redacció, errors gramaticals, lèxics i ortogràfics, així com deficiències en la presentació.
A les matèries que el curs passat es van considerar de producció de text —llengües estrangeres, història, història de la filosofia, geografia, literatura dramàtica, llengua i cultura llatines i llengua i cultura gregues— s'hi han sumat arts escèniques, i cor i tècnica vocal.
Prova pilot amb l'IdCAT Mòbil
A banda de la prova pilot dels detectors, enguany s'ha posat en marxa també una prova pilot amb 19 instituts perquè els estudiants d'aquests centres puguin fer els tràmits relacionats amb l'accés a la universitat mitjançant l'IdCAT Mòbil, sense necessitat d'haver d'accedir cada vegada amb un usuari i una contrasenya determinats.
Fins ara, la prova pilot s'ha aplicat per dur a terme els tràmits relacionats amb la prematrícula de les PAU i la matrícula de les PAP, les Proves d'Aptitud Personal, i ha continuat amb la matrícula de les PAU. La idea és fer extensiu l'ús de l'IdCAT Mòbil a tots els estudiants els pròxims anys.
Resultats el 23 de juny
La data de publicació dels resultats de les PAU serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat.
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