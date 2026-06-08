Successos
Els duaners del Pertús intercepten 415 quilos de pol·len de cànnabis amagats en dipòsits de combustible
El camioner també portava més de 10.000 euros en efectiu i ha estat condemnat a tres anys de presó i una multa de 4,1 milions
Els duaners del Pertús han interceptat 415 quilos de pol·len de cànnabis amagats dins de dipòsits de combustible durant un control a l’autopista A9, al sud de França. El conductor del vehicle, de nacionalitat macedònia, també portava 10.390 euros en efectiu i ha estat condemnat a tres anys de presó, a la prohibició definitiva d’entrar al territori francès i a una multa duanera de 4,15 milions d'euros.
L’actuació va tenir lloc l’1 de juny, a última hora de la tarda, a l’àrea de servei del Village Catalan, en sentit Espanya-França. Segons han informat els serveis duaners francesos, els agents de la Brigada de Vigilància Interior del Pertús feien una missió de control viari quan van aturar un conjunt de vehicles matriculat a Bulgària. El camió transportava al remolc un tractor agrícola sense matrícula.
Durant les comprovacions, els duaners van sospitar de dos dipòsits de carburant: un situat la cabina i un altre a la tractora que transportava al remolc del camió. Davant la possibilitat que hi hagués compartiments amagats, els agents van decidir aprofundir en la inspecció.
El desmuntatge dels dipòsits va permetre localitzar diversos sacs amb pol·len de cànnabis curosament ocults. El pesatge posterior, efectuat a la seu de la brigada, va confirmar que la droga confiscada sumava un total de 415 quilos.
Més de 10.000 euros
El conductor va quedar detingut pels serveis duaners. Durant l’escorcoll, els agents li van trobar 1.390 euros en efectiu a sobre, a més de 9.000 euros més dins d’una jaqueta situada a la llitera del vehicle. L’home va declarar que aquests diners, més de 10.000 euros, havien de servir per comprar un vehicle a Alemanya abans de tornar a Bulgària.
Un cop finalitzat el procediment duaner i per instrucció de la Fiscalia, l’encausat va ser posat a disposició dels agents de Perpinyà de l’Oficina Antiestupefaents. Posteriorment, va comparèixer davant el tribunal judicial de Perpinyà, que el va declarar culpable dels fets.
El tribunal l’ha condemnat a tres anys de presó, amb manteniment en detenció, a la prohibició definitiva d’entrar al territori francès i a una multa duanera de 4,15 milions d'euros.
Els serveis duaners francesos destaquen que aquesta confiscació s’emmarca en la lluita contra el tràfic internacional d’estupefaents, el blanqueig de capitals procedents d’activitats criminals i la protecció del territori.
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