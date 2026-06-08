Successos
Detenen per un robatori el multireincident que va fer tocaments a una dona i va masturbar-se davant seu a Cadaqués
L'arrestat va exhibir una navalla per intimidar la víctima
Detingut un multireincident per fer tocaments i masturbar-se davant d’una noia a Cadaqués
La Policia Local de Cadaqués va detenir dissabte per un robatori violent el multireincident que va fer tocaments a una dona i va masturbar-se davant seu fa unes setmanes. Els fets van passar a la plaça U d'Octubre del municipi pels volts de tres quarts de set de la tarda. Segons fonts policials, l'arrestat, de 43 anys, va agafar un bitllet de 100 euros a la víctima i quan aquesta li va reclamar li va treure una navalla de petites dimensions i el va amenaçar, tot i que no el va ferir.
L'agressor, amb múltiples antecedents, ja havia estat detingut a mitjans de maig pel delicte d'agressió sexual sense penetració. Els fets van passar en una zona propera al carrer Sa Jorneta de la localitat pels volts de dos quarts de quatre de la matinada del 13 de maig.
La víctima sortia d'un establiment del poble i l'arrestat la va abordar. Primer li va fer tocaments, però la dona es va resistir i se'l va poder treure de sobre. En aquell moment, l'home es va començar a masturbar davant seu i la víctima va fugir per demanar ajuda.
Dos dies després, els Mossos d'Esquadra el van detenir. L'endemà va passar a disposició judicial.
Aquest dissabte, la Policia Local del municipi l'ha tornat a arrestar per un robatori amb violència i intimidació. En aquesta ocasió, va abordar un home a la plaça 1 d'octubre. Li va intentar robar un bitllet de 100 euros i li va treure una navalla.
- Estrenen el documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes, amb Lluís Roura i Narcís Bardalet com a protagonistes
- Autopista col·lapsada a l'Emporda: el debat dels peatges a l'AP-7
- El poble de l'Empordà on es refugia Sergio Dalma: té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
- Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
- Un jubilat cobra una pensió de 900 euros al mes després de 22 anys treballant: 'Em van fer la jubilació d’acord amb el que havia cotitzat
- “Ser alcaldessa de l’Escala és la il·lusió de la meva vida”
- Una dona haurà de retornar 22.918 euros d’una pensió per tenir el fill empadronat a casa