Edatisme
Elisabeth Justícia reivindica una vellesa digna i lliure: "L'únic producte antienvelliment que existeix és la mort"
La il·lustradora ha convertit el personatge de Dominga en una veu referent contra l’edatisme i els estereotips sobre la vellesa
El projecte recorrerà la comarca per diferents pobles dins dels actes del Consell Comarcal destinats a la gent gran, el 9 i 10 de juny
La il·lustradora Elisabeth Justícia s’ha convertit en una veu referent en la reflexió sobre l’edatisme i la vellesa a través d’un projecte que combina il·lustració i integració social, Dominga habla sola. Des de fa tres anys, aquest treball ha crescut des de les xarxes socials fins a convertir-se en llibres, tallers, conferències i campanyes institucionals arreu de l’Estat, amb l’objectiu de reivindicar una vellesa digna i allunyada dels prejudicis.
La vellesa segons Dominga
Des de fa setmanes, el personatge de Dominga és protagonista dels actes dedicats a la gent gran, impulsats pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que finalitzen el 12 de juny. La setmana que ve, la il·lustradora visitarà diversos municipis —el dia 9 a Castelló d’Empúries i l’Escala, i el dia 10 a Figueres—, entre d’altres, amb la seva xerrada La vellesa segons Dominga habla sola, per treballar l’empoderament de les persones grans, amb una atenció especial a les dones grans, que sovint afronten una doble discriminació: l’edatisme i el masclisme.
La il·lustradora, de 42 anys i resident a Barcelona, combina en aquesta iniciativa dues facetes professionals que defineixen la seva trajectòria: la il·lustració i la integració social. "Aquest projecte m’ha permès unir els meus dos perfils", explica. A través de Dominga, aborda qüestions com la soledat no desitjada, l’edatisme, la pressió estètica sobre les dones, els vincles comunitaris o la necessitat d’envellir lliurement. L’origen del personatge és profundament personal. Elisabeth Justícia va conviure amb la seva àvia des dels quinze anys, i és precisament d’aquesta relació d’on neix bona part de la mirada que transmet Dominga. "Ella em va ensenyar el valor de l’escolta activa cap a les persones grans", recorda.
Basat en fets reals
També reivindica el paper de les generacions anteriors en la conquesta de drets i llibertats que avui sovint es donen per descomptats. Amb el temps, el personatge ha anat incorporant moltes altres veus: les de les dones grans que ha conegut en tallers i xerrades arreu del país. Històries de vida, pors, contradiccions i formes diverses d’entendre la vellesa han anat construint un univers que, segons explica, "està basat en fets reals". Un dels aspectes que més sorprèn la il·lustradora és fins a quin punt el personatge ha transcendit les xarxes. "Moltes dones grans es defineixen a si mateixes com a Domingues". Per a ella, aquest és el veritable èxit: que el personatge s’hagi convertit en un símbol de dones que volen envellir "com els doni la gana".
Defensora de l’envelliment actiu
La proposta de Justícia també qüestiona la idea tradicional de l’envelliment actiu. Ella prefereix parlar d’"envelliment lliure": poder decidir si es vol tenir una agenda plena d’activitats o, simplement, viure la vellesa d’una altra manera. "Ser actiu no vol dir omplir-se de tallers. El més important és poder escollir", defensa. Una de les línies més presents en el discurs de Dominga és la crítica a la pressió social sobre el cos de les dones.
Justícia denuncia que l’edatisme i el masclisme sovint es combinen, fent encara més difícil envellir per a moltes dones. "Vivim en una societat obsessionada amb la joventut, amb productes antienvelliment i amb una bellesa irreal", afirma. Davant d’això, reivindica "els cossos normals, amb arrugues i amb vida viscuda", i recorda que "l’únic producte antienvelliment que existeix és la mort". Aquest posicionament també apareix en el mateix nom del personatge. Dominga és una paraula col·loquial relacionada amb el pit femení, però també deriva de "domingo". L’autora volia jugar amb aquesta dualitat i, alhora, denunciar les contradiccions d’unes xarxes socials que continuen censurant el cos de la dona. Després de publicar un primer llibre centrat en la soledat, la por i el pas del temps, Justícia acaba de presentar-ne un segon, fruit de tot el que ha après durant aquests anys.
El nou llibre mostra dones cuidadores, dones que viuen soles, dones que descobreixen una nova llibertat o que comencen a reconciliar-se amb el seu propi cos.
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