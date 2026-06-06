El Cercle Euram reclama que les grans infraestructures impulsin la reindustrialització de l’Alt Empordà
L'organització empresarial subratlla que les noves infraestructures viàries i ferroviàries són eines clau per a la reindustrialització real de la comarca.
El Cercle Euram de l’Empordà reclama que el "moment històric" que vivia el territori en matèria d’infraestructures es traduís en una reindustrialització real de la comarca. L’entitat va reunir els seus associats en una sessió de treball estratègica per analitzar l’estat dels grans projectes que havien de marcar el futur econòmic i urbà de Figueres i el seu entorn.
La trobada va comptar amb la ponència de l’economista, exalcalde de Figueres i actual president del Comissionat d’Infraestructures, Joan Armangué, sota el títol "Nova estació de Figueres i la transformació de la ciutat". Durant la sessió, el Cercle Euram va fixar la seva posició davant el nou escenari inversor i va celebrar que projectes encallats durant dècades comencessin a passar de les idees sobre el paper a acords signats i adjudicacions d’obres.
El president de l’entitat, Manel Toro, va remarcar que "la situació ha canviat radicalment respecte a anys enrere: ara hi ha projectes adjudicats i pressupostos per a les infraestructures". Segons el Cercle Euram, aquest nou context obria una etapa decisiva per al futur de l’àrea urbana de Figueres.
Inversions clau a Figueres
Entre les actuacions destacades, l’entitat va assenyalar el nou Cinturó de Ronda de la N-II, amb el tram central de més de 8 quilòmetres ja aprovat i adjudicat per més de 100 milions d’euros. Les obres havien de començar a l’octubre i tenien una durada prevista de quatre anys. El Cercle Euram va considerar que seria l’obra viària més important dels darrers 50 anys a la ciutat.
Un altre dels projectes centrals era l’estació unificada i la variant ferroviària. La formalització del contracte per part d’ADIF per remodelar l’estació de Figueres-Vilafant havia de permetre integrar l’alta velocitat i el tren convencional, eliminar la via que travessa el centre de Figueres i acabar amb el pas de mercaderies perilloses pel nucli urbà.
La sessió també va posar el focus en la regeneració urbana que havia de permetre el nou Pla Director Urbanístic coordinat entre la Generalitat i ADIF. Aquest planejament havia de fer possible l’aixecament de les vies actuals i l’alliberament d’uns 90.000 metres quadrats al centre de la ciutat, amb una transformació de Ponent i Llevant, el futur carrer Avinyonet i nous equipaments universitaris.
Carreteres i trens com a eines
Des de la perspectiva empresarial, el Cercle Euram va recordar que les carreteres i les vies de tren eren "eines, no finalitats". Per això, l’entitat va reclamar que el desenvolupament de les infraestructures anés acompanyat d’una estratègia econòmica pròpia per a l’Alt Empordà.
En aquest sentit, el Cercle Euram es va mostrar exigent amb el futur del Corredor del Mediterrani, que segons l’entitat estaria completat el 2027 des d’Algesires fins a la frontera, i amb el paper que havia de jugar la terminal intermodal de Vilamalla.
L’entitat va defensar que l’estratègia de Vilamalla no podia quedar supeditada exclusivament a interessos aliens al territori, com els del Port de Barcelona, sinó que havia d’apostar per una logística avançada i per un teixit industrial que aportés valor afegit. "El futur de l’Alt Empordà ha de ser la indústria, i és necessari que hi hagi una convicció unànime en aquest sentit; l’àrea urbana de Figueres ha de ser el gran revulsiu econòmic", va sostenir el Cercle Euram.
Manel Toro va tancar la sessió amb una crida a l’empresariat local perquè s’impliqués com a "actor actiu i decisiu del futur" en aquesta nova etapa de l’entitat. El Cercle Euram també va recordar la seva voluntat de consolidar el seu paper en el teixit social i de governança de la comarca, amb accions com la recent designació de Dani Sala com a representant de l’entitat a la Fundació Salut Empordà.
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
- Un jubilat cobra una pensió de 900 euros al mes després de 22 anys treballant: 'Em van fer la jubilació d’acord amb el que havia cotitzat
- Niño Becerra alerta del desajust de les pensions: 'Les expectatives d’ingressos no sembla que puguin sostenir el sistema de pensions amb el qual convivim
- Els millors plans pel cap de setmana del 6 i 7 de juny de 2026 a l'Alt Empordà
- Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
- Els tres regidors de Junts i l'edil d'ERC cessat presenten una moció de censura contra l'alcaldessa de Pont de Molins
- Narcís Garolera: 'El papa Lleó XIII va proclamar la Mare de Déu de Montserrat patrona de Catalunya
- El llegendari Motel Empordà de Figueres celebra 65 anys en el centenari de Josep Mercader