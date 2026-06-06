Entrevista | Etna Estrems Regidora d’ERC de l’Ajuntament de l’Escala
“Ser alcaldessa de l’Escala és la il·lusió de la meva vida”
"Si no fem alguna cosa amb l'habitatge, ens estem jugant el futur del poble"
Etna Estrems i Fayos (l’Escala, 1982) és regidora d’ERC de l’Ajuntament de l’Escala. També és arquitecta i llicenciada en Comunicació Audiovisual. A més, és Diputada al Congrés dels Diputats per Girona.
Ja hem passat tres quartes parts d’aquest mandat. Quina anàlisi en fa com a cap de l’oposició de l’Ajuntament de l’Escala?
Tenim els mateixos problemes, o més, que quan vam començar aquest mandat. Tenim les mateixes necessitats d’equipaments, o més, que quan vam començar. Per tant, crec que hem viscut un mandat de trànsit que ha deixat l’Escala aturada.
Quin és el principal problema que detecta?
Sobretot, hi ha hagut una regressió pel que fa a l’atenció dels problemes del dia a dia. Fa anys que parlem que els barris estan abandonats, però és que, ara, fins i tot ens trobem amb queixes de veïns del nucli antic, el barri que sempre s’havia atès amb més cura. Mentre que altres municipis avancen i progressen, nosaltres estem estancats.
I des de fa poc més d’un any, vostè, també, és diputada al Congrés a Madrid. Es pot compaginar bé aquesta doble tasca política?
De fet, sí que ho puc compaginar. Quan vaig començar, vaig dir que, si no me’n sortia, deixaria una de les dues coses i crec que hem trobat força bé l’equilibri. Hi ha hagut diverses iniciatives que, gràcies a la meva feina al Congrés dels Diputats, hem pogut desencallar. Per exemple, aquesta qüestió d’arribar al fons de si la Casa del Mar podia ser de propietat municipal. He pogut parlar amb el secretari d’Estat per saber que això és possible i, d’alguna manera, estem treballant, també, des d’allà, per a millorar la vida dels escalencs i les escalenques.
S’ha dedicat molt a l’habitatge, als darrers mesos. A l’Escala, n’hi ha, de manca d’habitatge?
El que hi ha a l’Escala és un problema d’accés a l’habitatge. De manca d’habitatge, no n’hi ha, perquè, si mirem dades de l’Idescat, aquí hi tenim un parc de 14.400 habitatges i només 4.700 són primeres residències. Per tant, estem parlant que el 72% dels habitatges de l’Escala no són primeres residències i molts d’ells són pisos de bancs, buits o que s’habiten dues setmanes a l’any. Per tant, no hi ha manca d’oferta o falta de construcció d’habitatge. A mi, m’ha preocupat molt aquest problema a l’Escala des de fa anys i penso que, ara mateix, és un dels principals i, si no hi fem alguna cosa, ens estem jugant el futur del poble.
I som a les portes de la temporada d’estiu...
Fa vint anys que, aquí a l’Escala, hi governa el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i mai no s’hi han fet polítiques d’habitatge municipals. Evidentment que la Generalitat hi ha de fer inversió, però els successius governs municipals del PSC no han fet res. A nosaltres, ens han dit que no poden fer d’immobiliària i es queden amb els braços plegats. Ara s’han vist el problema a sobre i han començat a moure alguna cosa, però veig que han fet un pla d’habitatge molt fluix, que té 25 mesures i només dues estan dedicades a l’obtenció d’habitatge i només una és municipal, que és la reforma d’un pis al port, que nosaltres fa deu anys que demanem que es posi a la borsa. I estem refiant tota la política d’habitatge de l’Escala a la Generalitat, la qual promet que farà uns pisos a la Closa del llop, que fa vint anys que esperem. Arran d’això, des del grup municipal d’ERC, ens hem proposat de parlar amb ajuntaments que ho estan fent bé i que tenen un parc públic municipal. Hem fet dues visites a Salt i a Cardona. Aquest darrer municipi té una realitat social semblant a l’Escala i el govern local té un total de 26 habitatges municipals, mentre que a l’Escala no n’hi tenim cap. El problema no és només que els nostres fills no podran quedar-se a viure a l’Escala és que, si no hi ha habitatge, no vindran metges al centre d’atenció primària (CAP) o no vindran treballadors a l’estiu, de manera que faltarà personal, essent un problema social però, també, turístic.
En què basaran aquest any que queda de mandat?
Nosaltres creiem que hi ha tres eixos molt principals. El primer és el de la proximitat i hem de recuperar la idea que és possible parlar directament amb el regidor o l’alcalde; ens arriben moltes queixes que l’equip de govern està desconnectat de la ciutadania. Hi ha problemes amb el contracte de recollida d’escombraries, amb la neteja de carrers, amb el manteniment de barris o parcs infantils. Crec que hi ha un problema d’ambició, d’anar més enllà i això es nota. L’actual equip de govern ha deixat en un calaix la idea de potenciar el mas de Vilanera, per exemple, i no hi té un projecte ambiciós.
En què més volen incidir?
A l’Escala, cada cop som més veïns, amb prop d’11.000 persones empadronades, i vivim molt repartits. Trobem que cal un transport urbà decent per a recollir les persones grans que viuen a fora del centre i que han d’anar al CAP o a comprar al mercat.
Han parlat de com ho faran al partit per als pròxims comicis del 2027?
N’hem parlat de manera privada i ja ho explicarem quan toqui fer-ho. Ser alcaldessa de l’Escala és la il·lusió de la meva vida i, amb aquesta premissa, s’anirà succeint tot.
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