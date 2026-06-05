Successos
Rescaten dos tripulants d’un veler a Roses enmig del temporal i a tocar d’un penya-segat
La Salvamar Lyra remolca l’embarcació fins al port rosinc enmig de males condicions meteorològiques, amb tramuntana de 35 nusos i onades de fins a quatre metres
Dues persones van ser rescatades dijous a la tarda després de quedar a la deriva amb un veler a Cap Norfeu de Roses, enmig d’un episodi de mala mar, tramuntana forta i onades que arribaven als quatre metres. L’embarcació, d’uns set metres d’eslora, havia patit el trencament del foc i va acabar a pocs metres d’un penya-segat.
Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de sis de la tarda. L’avís el va donar un veler francès que navegava per la zona i que va veure l’embarcació en dificultats. Els seus tripulants van alertar que, des de l’altre veler, dues persones feien senyals demanant assistència.
El Centre de Salvament Marítim de Barcelona va activar la Salvamar Lyra, que es va mobilitzar fins a la zona. La situació, però, es va complicar perquè no es va poder contactar amb els tripulants del veler accidentat, que no disposaven ni de ràdio ni de telèfon operatius.
Finalment, els efectius de Salvament Marítim van localitzar l’embarcació a molt poca distància de les roques d'un penya-segat. A l’interior hi havia dues persones, que es trobaven sanes i estàlvies. La Salvamar Lyra les va rescatar i va remolcar el veler fins al port de Roses.
L’episodi es va produir en una jornada de temporal marítim, amb 35 nusos de tramuntana. Salvament Marítim aprofita el cas per recordar la importància de consultar la previsió meteorològica abans de sortir a navegar i de portar preparats els sistemes de radiocomunicació i el material necessari per afrontar una emergència al mar.
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