Lleure
Llançà acollirà la Trobada Jove de l'Alt Empordà 2026
L'edició d'enguany se celebrarà el 23 de juliol i preveu reunir prop de 500 joves altempordanesos
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Llançà acollirà la 5a Trobada Jove de l’Alt Empordà, que se celebrarà el 23 de juliol. L'edició d'enguany preveu reunir prop de 500 joves altempordanesos, en una jornada que comptarà amb activitats diverses, música, esport i altres propostes pensades per afavorir la relació entre participants de diferents municipis i fomentar la participació juvenil a escala comarcal.
La iniciativa és fruit del treball coordinat entre els municipis de Roses, Castelló d'Empúries, l'Escala, Figueres i Llançà, i els seus serveis de joventut, amb la voluntat d’oferir un espai de participació, convivència i lleure per als joves de la comarca.
La 5a Trobada Jove de l’Alt Empordà es va presentar aquest dijous a l’Espai Jove de Llançà.
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