Educació
L’Alt Empordà, tercera comarca catalana amb menys joves que cursen estudis superiors
Les dades de l’Institut d'Estadística de Catalunya mostren un fort contrast territorial i situen la Jonquera entre els municipis amb els percentatges més baixos del país
Laura Teixidor
L’Alt Empordà es troba entre les comarques catalanes amb una proporció més baixa de joves que cursen estudis superiors. Segons les dades del Cens de població i habitatges del 2024 publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el 31,3% de la població de 18 a 24 anys de la comarca està fent estudis superiors. Només la Selva i el Baix Penedès, amb un 30,9%, registren un percentatge inferior.
Les dades fan referència als joves que estan cursant estudis superiors, una categoria que inclou tant els estudis universitaris com els de grau superior de formació professional i equivalents. En el conjunt de Catalunya, el 37,9% de la població de 18 a 24 anys es troba en aquesta situació. La Selva i l’Alt Empordà queden, per tant, més de sis punts per sota de la mitjana catalana.
Per altra banda, el contrast dins les comarques gironines és destacat. Mentre la Selva i l’Alt Empordà ocupen posicions de cua, el Pla de l’Estany és la segona comarca de Catalunya amb una proporció més alta de joves que cursen estudis superiors. El percentatge arriba al 42,9%, només per darrere del Pallars Sobirà, que lidera la classificació amb un 43,4%. El Vallès Occidental, amb un 41,9%, completa el grup de comarques amb els valors més elevats.
La resta de comarques gironines se situen en posicions intermèdies, però totes per sota del Pla de l’Estany. El Ripollès registra un 39,5% de joves de 18 a 24 anys que fan estudis superiors, el Gironès i la Cerdanya un 35,2%, el Baix Empordà un 33,1% i la Garrotxa un 33%. La diferència entre el Pla de l’Estany i la Selva és de dotze punts.
Bretxa per sexe
L’estadística també mostra una bretxa clara per sexe. A Catalunya, el 43,7% de les dones de 18 a 24 anys cursen estudis superiors, davant del 32,7% dels homes. Aquesta distància es reprodueix a totes les comarques gironines. Al Pla de l’Estany, el percentatge és del 50,3% entre les dones i del 36,1% entre els homes. A la Selva, cau fins al 37,7% entre les dones i el 24,9% entre els homes. A l’Alt Empordà, les proporcions són del 37,8% i del 25,3%, respectivament.
Més enllà dels estudis en curs, l’informe d’Idescat també situa algunes comarques gironines a la part baixa de Catalunya pel nivell de formació assolit entre la població de 15 anys o més. L’Alt Empordà és la segona comarca catalana amb menys població amb estudis superiors, amb un 24,7%, només per sobre de la Terra Alta, que registra un 22%. La Selva també presenta un dels percentatges més baixos, amb un 26%.
En el conjunt del territori, el 36,7% de la població de 15 anys o més té estudis superiors, cosa que equival a 2.537.603 persones a 1 de gener del 2024. El percentatge ha crescut 1,1 punts respecte a l’any anterior. Les comarques amb més població amb educació superior són el Barcelonès, amb un 44,3%; el Pallars Sobirà, amb un 42,5%; i el Garraf, amb un 40%.
Per municipis, una localitat empordanesa també apareix entre les xifres més baixes. La Jonquera és el municipi català amb menys població de 15 anys o més amb estudis superiors, amb un 11%.
A les comarques de Girona, també destaca el cas de Salt, que ocupa la tercera posició per la cua, amb un 16,7%. I entremig de la Jonquera i Salt hi ha Bovera, a les Garrigues, amb un 16,3%.
L’Idescat també ha analitzat les diferències internes dins dels municipis més poblats a partir d’agrupacions censals similars als barris. En el cas de Girona, les diferències en el percentatge de població amb estudis superiors superen els 50 punts percentuals entre les zones amb valors més alts i les que presenten valors més baixos.
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