Agricultura biodinàmica
Un projecte nascut a l’Empordà proposa una nova manera d’interpretar els cicles del cel per planificar les tasques agrícoles
S’ha convertit en una aplicació mòbil utilitzada per professionals de la vinya a Europa i Àsia, i es basa en el sistema agrícola biodinàmic
L’astròloga i sommelier Violant Pesaferrer hi incorpora una tretzena constel·lació al sistema zodiacal, en base a la precessió dels equinoccis
Fa gairebé una dècada que l’astròloga i sommelier Violant Pesaferrer treballa en una proposta que, segons explica, busca reinterpretar la relació entre els cicles celestes i les tasques agrícoles aplicades a la viticultura. El projecte, que ha vist la llum aquest darrer any, és l’Agrocosmologic App: una versió senzilla del seu projecte, que va iniciar-se en forma de calendaris impresos i ha evolucionat fins a convertir-se en una aplicació mòbil utilitzada en diversos països pel sector més professional del món del vi. "Vaig començar una primera versió del calendari entre el 2017 i el 2018", assenyala. "Primer el feia en paper, però va arribar un moment que era insostenible calcular-ho tot manualment per a diferents latituds".
Sistema agrícola biodinàmic
El sistema està orientat principalment a la viticultura perquè Pesaferrer ha desenvolupat el seu treball cap aquí, tot i tenir arrels familiars agrícoles. Comenta que també s’utilitza en àmbits agrícoles com l’horticultura, la cafeïcultura o la gestió del sòl.
Els seus fonaments es basen en el sistema agrícola biodinàmic. "Cal destacar que en l’actualitat l’agricultura biodinàmica és la més restrictiva del sector i és la primera ecològica que es coneix, de manera que es fa servir més un mètode.
A l’antiguitat, s’observaven molt els astres i els seus esdeveniments, no només agrícoles, sinó també socials", explica. "El meu modest sistema té presents les posicions dels sistemes agrícoles creats i nascuts a la Mesopotàmia (Babilònia), Pèrsia i l’Índia, incorporant la seva herència pel que fa a la forma ordenada com dividim el cel, el significat cultural que això té en l’agricultura i com donem sentit humà al temps, i per descomptat també incorpora l’astronòmic per la seva realitat física actual", assenyala Pesaferrer.
Una tretzena constel·lació
Un dels punts centrals del seu model és la incorporació de la tretzena constel·lació al sistema zodiacal tradicional, essent el sistema astronòmic el principal. "A diferència de l’agricultura biodinàmica, que treballa amb dotze constel·lacions, a Agrocosmologic s’incorpora l’Ofiüc, en trobar-se present entre la constel·lació d’Escorpí i la de Sagitari en el recorregut que segueix el Sol", tenint també present el fenomen astronòmic conegut com la precessió dels equinoccis, que modifica lentament la posició aparent de les constel·lacions al llarg dels segles.
Combinació de tres sistemes d'anàlisi
En aquest punt, Pesaferrer defensa que alguns dels calendaris agrícoles tradicionals no reflecteixen completament la situació actual del cel. Més enllà de la incorporació d’Ofiüc, Agrocosmologic es defineix per la combinació de tres sistemes d’anàlisi que treballen en conjunt. "El sistema agrícola biodinàmic utilitza una eclíptica i Agrocosmologic fa servir tres", assegura.
Segons la seva descripció, aquests tres nivells corresponen a interpretacions diferents del cel: les constel·lacions tradicionals, el sistema de les estrelles fixes i una lectura inspirada en models antics de l’astronomia babilònica. Segons la seva teoria, la coincidència d’aquests sistemes genera moments d’intensitat especial que es tradueixen en la classificació interpretada en tres intensitats dels dies per treballar en viticultura i horticultura, i és la primera vegada que es té en compte.
L’aplicació classifica els dies segons la intensitat de les influències que identifica el seu sistema. "A Agrocosmologic es representa com a dia molt fort, fort i normal", explica. Aquesta classificació se suma a la divisió tradicional dels calendaris biodinàmics (arrel, flor, fulla i fruit), però introdueix un criteri addicional basat en la coincidència d’aquests tres diversos patrons.
El factor geogràfic
Un dels elements que Pesaferrer considera clau és la variabilitat geogràfica dels càlculs. "La Lluna, segons quin sistema, depèn de la latitud on estiguis. No és el mateix la Lluna aquí a Catalunya que al Japó", afirma. Aquest ajust a la posició exacta de cada explotació agrícola és, segons explica, una de les diferències respecte als calendaris tradicionals, que no tenen en compte la ubicació concreta de l’usuari.
El projecte Agrocosmologic és el resultat d’un procés llarg de treball. La seva passió per l’astrologia i la formació en el món del vi l’han fet confluir cap a l’estudi amb profunditat del sistema agrícola biodinàmic. "Fa vuit anys que estic presentant el calendari, primer en paper", recorda. Durant aquesta etapa inicial, Pesaferrer explica que va enviar els calendaris a productors de diferents països, creant interès.
Amb el temps, aquell sistema manual s’ha transformat en una aplicació digital que permet actualitzar els càlculs i adaptar-los a diferents regions. Tot i que Agrocosmologic es pot aplicar a diferents cultius, el món del vi és l’àmbit on ha trobat més difusió. "Els meus principals clients són de França, Alemanya, Itàlia i Japó", afirma. Segons remarca, alguns cellers i professionals del sector utilitzen l’aplicació com a eina complementària en la planificació de treballs agrícoles i processos d’elaboració. L’aplicació s’ha presentat recentment al país francès i fins ara el feedback rebut pels seus clients ha estat molt positiu, apunta Pesaferrer. Des d’aquesta perspectiva, Agrocosmologic es presenta com una ampliació dels models existents, incorporant nous criteris d’anàlisi.
Agrocosmologic es presenta com una eina en evolució constant, un model que continua desenvolupant-se. Per a Pesaferrer, es tracta d’un sistema que busca oferir una lectura més afinada dels ritmes naturals aplicats a la terra. "La diferència es mesura en vigor de la llavor, resistència a patògens i homogeneïtat de la floració", afirma. Violant Pesaferrer, arrelada a l’Empordà, però oriünda del Montseny, remarca que "aquestes observacions i pràctiques han estat sempre en molts masos, tant per a les collites com per al bestiar".
La seva passió per l’astrologia i el món del vi l’han fet confluir cap a l’estudi de la biodinàmica que ella defineix com "un sistema agrocosmològic".Pesaferrer es va formar com a sommelier a la Universitat de Barcelona i va ampliar els seus coneixements del món del vi passant pel Bullifoundation. L’entorn parla d’ella com una precursora a reconèixer que l’agricultura està vinculada amb la correlació entre l’astronomia i l’astrologia, i que "introduir-se dins del sector del vi i més amb aquest tema no ha estat fàcil".
El sistema també està despertant interès més enllà del sector vitivinícola. "En el sector empresarial ja hem iniciat noves eines amb les quals estem treballant en l’avaluació de resultat", conclou.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- La UE canvia les normes a partir del juliol i la DGT confirma dos nous dispositius obligatoris
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La família de la víctima de l'assassinat masclista de Figueres: “Volem revisar amb rigor tot el que va passar aquelles 72 hores”
- L'Alt Empordà, en avís per pluges torrencials, vent i mala mar
- L'alcaldessa de Pont de Molins cessa un regidor del govern acusant-lo 'd'abús de poder' per utilitzar una sala municipal