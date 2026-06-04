Política municipal
Junts per Catalunya l’Alt Empordà es desmarca de la moció de censura presentada pels seus regidors a Pont de Molins
La formació ha mostrat la seva “perplexitat i desacord” davant d’una decisió presa al marge del criteri del partit
Junts per Catalunya l’Alt Empordà ha fet públic, a través d'un comunicat, que es desmarca de la moció de censura presentada aquesta setmana pels seus tres regidors a l’Ajuntament de Pont de Molins, actualment a l’oposició, juntament amb un d’ERC per tal de fer un canvi a l’alcaldia. La formació ha mostrat la seva “perplexitat i desacord” davant d’una decisió presa al marge del criteri del partit i que de cap manera ha estat consensuada ni amb la direcció comarcal ni de la Vegueria.
Un mandat desconcertant
El partit ha lamentat que aquesta moció arriba després d’un mandat municipal que ja ha viscut “diferents episodis de desconcert i desgavell” i que viu ara el moment àlgid amb aquesta moció de censura. “Per tot això, i conscients que els veïns de Pont de Molins mereixen tenir representants que vetllin per les seves necessitats i treballin per fer possibles les oportunitats que el municipi mereix, ja estem confeccionant una candidatura per a les eleccions de l’any vinent. Una llista completament renovada i formada per persones implicades amb el teixit associatiu i les entitats del nostre poble, persones joves i solvents, i amb ganes de treballar”, han afegit des de l’executiva de Junts per Catalunya a l’Alt Empordà.
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