Pont de Molins
Els tres regidors de Junts i l'edil d'ERC cessat presenten una moció de censura contra l'alcaldessa de Pont de Molins
El ple se celebrarà el 18 de juny i el candidat serà el cap de llista de Junts, Miquel Àngel Castaño
L'alcaldessa de Pont de Molins cessa un regidor del govern acusant-lo "d'abús de poder" per utilitzar una sala municipal
Gemma Tubert
Els tres regidors de Junts i l'edil d'ERC cessat han presentat una moció de censura contra l'alcaldessa de Pont de Molins, Marie L.Gournay. El ple se celebrarà, tal com fixa la normativa, el 18 de juny al migdia i proposarà com a candidat el cap de llista de Junts, Miquel Àngel Castaño. El regidor cessat de forma fulminant per Gournay, Jordi Carreras, n'ha estat l'impulsor. "L'ambient era irrespirable", assegura. L'alcaldessa li va treure les competències sota l'acusació "d'abús de poder" per haver utilitzat una sala municipal "entorpint" una classe de ioga que s'hi realitzava. Tant el regidor com la professora neguen els fets. Carreras, a més, presentarà una denúncia per calúmnies contra els altres tres regidors de govern.
La tempesta política pel cessament del regidor d'ERC Jordi Carreras, acusat per l'alcaldessa "d'abús de poder", acabarà amb moció de censura. Els tres regidors de Junts i el regidor cessat per Gournay han presentat aquest dijous al matí a l'ajuntament la petició, que s'hauria d'abordar en un ple el 18 de juny. El candidat a l'alcaldia serà el cap de llista de Junts a les eleccions del 2023, Miquel Àngel Castaño.
Al document, els promotors de la moció de censura argumenten que, en el temps transcorregut des que Gournay va assumir l'alcaldia, el 3 de novembre del 2025, han constatat una "pèrdua de confiança en la gestió de l'alcaldessa pel seu tarannà excessivament autoritari". El regidor cessat, però, va més enllà i assegura que "l'ambient era ja irrespirable" i que "té formes de governar més pròpies de temps pretèrits".
Querella per calúmnies
Carreras, a més, té previst querellar-se contra l'alcaldessa i els altres dos regidors que queden a l'equip de govern per calúmnies. El regidor, que mantindrà l'acta com a edil d'ERC, nega les acusacions formulades contra ell per suposat abús de poder i diu que tant la professora de ioga com algunes de les alumnes estan disposades a testificar a favor seu. L'alcaldessa afirma que es va vulnerar "la privacitat i el benestar" de les usuàries i es va "entorpir" la classe, un extrem que tant Carreras com la professora del curs desmenteixen.
Gournay va assumir el càrrec després que Pere Borràs deixés l'alcaldia per "motius personals". Borràs s'havia estrenat com a alcalde en aquest mandat després de guanyar les eleccions del 2023 encapçalant la candidatura d'Esquerra Republicana juntament amb MÉS per Pont de Molins. En aquestes eleccions, ERC-AM va aconseguir quatre dels set regidors en joc, entre els quals hi havia Carreras. Junts per Pont de Molins-CM es va quedar a l'oposició amb tres representants. La moció de censura revertirà la situació i tornarà l'alcaldia a aquesta formació.
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