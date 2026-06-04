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Dues dotacions de bombers encara treballen en l'incendi a la planta de residus de Pedret i Marzà
Aquest matí estan remullant i removent les deixalles i l’extinció serà llarga
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Dues dotacions de Bombers de la Generalitat encara treballen en l'incendi de la planta de residus de Pedret i Marzà. El cos va rebre l'avís el 3 de juny a les 18.58 hores que hi havia foc en una pila de deixalles.
Segons informen des de Bombers, "hi haurà feina". Aquest matí estan remullant i removent les deixalles i l'extinció serà llarga, ja que les flames i els punts calents poden quedar actius a l'interior dels residus acumulats.
Ahir al vespre nou dotacions de bombers de la Generalitat es van desplaçara a apagar l'incendi i el foc es podia veure des de diferents municipis de la comarca com Siurana o Peralada.
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