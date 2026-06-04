Successos
Cremen més de 100 bales de palla en un camp de Vilamacolum
El pagès ja havia fet un perímetre i havia apartat diverses bales quan han arribat els Bombers
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Vilamacolum
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest 4 de juny al matí en un incendi de bales de palla a Vilamacolum.
L’avís del foc s’ha rebut cap a les vuit del matí. Quan els efectius han arribat al lloc, el pagès ja havia creat un perímetre de seguretat i havia pogut apartar diverses bales per evitar que les flames s’estenguessin.
D’entrada, els Bombers indiquen que el foc no afectarà més bales de palla, però sí que n’hi hauria entre 100 i 150 d’afectades. Com és habitual en aquest tipus d’incendis, els efectius les deixaran cremar de manera controlada fins que es consumeixin.
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