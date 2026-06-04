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Arquitectura

El COAC Alt Empordà aborda les experiències d'habitatge comunitari

El cicle "Síntesis Arquitectòniques" presentarà tesis doctorals dels arquitectes Ramon Maria Puig, Félix de la Fuente i Anna Bach

Composició de les obres que es presentaran.

Composició de les obres que es presentaran. / Jaume Farreny

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Redacció

Redacció

Figueres

La delegació de l’Alt Empordà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) presentarà demà un cicle dedicat a l’estudi de cinc experiències d’habitatge comunitari. La primera jornada del cicle Síntesis Arquitectòniques arrencarà a les 19 hores amb la presentació de la tesi doctoral Cinc comunitats, de l’arquitecte Jaume Farreny Morancho.

La recerca analitza cinc maneres de viure en comunitat a les Terres de Lleida a través de cinc projectes desenvolupats per l’arquitecte Ramon Maria Puig entre els anys 1965 i 1980, amb l’objectiu d’explicar, a través del dibuix, les estratègies de cohabitació a partir de la lectura del paisatge, la inserció en el context agrícola o urbà i l’agregació de cel·les domèstiques en forma de comunitat. Cada cas d’estudi presenta condicions pròpies d’escala, de programa i de tipologia, alhora que comparteix dinàmiques socials i d’apropiació de l’espai públic, desdibuixant límits i traces entre l’àmbit domèstic i l’àmbit col·lectiu. La investigació es fonamenta principalment en la consulta del fons documental de l’arquitecte. L’anàlisi de dibuixos i plànols originals, juntament amb la documentació escrita dels projectes, permet reconstruir el pensament i l’obra de Ramon Maria Puig.

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El cicle continua l’11 de juny, a les 19 hores, a la Delegació Garrotxa-Ripollès del COAC, amb la presentació de la tesi doctoral Arquitectura comparada, a càrrec de Félix de la Fuente, i finalitzarà el 18 de juny, a les 19 hores, a la Demarcació de Girona del COAC, amb la tesi Alison i Peter Smithson, Axel Bruchhäuser i la Hexenhaus, a càrrec d’Anna Bach.

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