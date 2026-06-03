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Port de Roses

VÍDEO | El creuer de luxe 'Crystal Serenity' fondeja a la badia de Roses

El vaixell de gamma alta ha fet escala aquest dimecres al port rosinc en el marc d’un itinerari pel Mediterrani occidental

El creuer de luxe 'Crystal Serenity' fondeja per la costa de Roses

El creuer de luxe 'Crystal Serenity' fondeja per la costa de Roses

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Redacció

Redacció

Roses

El creuer de luxe Crystal Serenity ha fet escala al port de Roses aquest dimecres, 3 de juny. L’embarcació, de la companyia Crystal Cruises, es pot veure des de diferents punts de la costa.

El vaixell ha fondejat a la badia a les 9 hores i té previst romandre-hi fins a les 19 hores, segons consta al web oficial de Crystal Cruises.

El creuer medeix 250 metres d’eslora.

El creuer medeix 250 metres d’eslora. / Empordà

L’escala forma part d’un itinerari de vuit nits pel Mediterrani occidental, que va començar a Marsella i que acabarà a Civitavecchia, el port de Roma. A bord del creuer hi viatgen centenars de passatgers, majoritàriament internacionals, que durant la jornada poden visitar Roses i altres punts d’interès propers, com Figueres, Cadaqués o Girona.

La ruta del creuer.

La ruta del creuer. / Crystal Cruises

Renovat recentment, el Crystal Serenity250 metres d’eslora, 32,2 metres de mànega i un tonatge brut de 68.870 tones, distribuït en 13 cobertes. Després de la seva reconfiguració, el vaixell té capacitat per a 740 passatgers i ofereix cabines més àmplies, amb opcions que van des d’estances de 20 metres quadrats amb balcó fins a una suite presidencial de 117 metres quadrats. A bord, disposa de diversos serveis, com restaurants, spa, piscines, jacuzzis, pistes de tennis, casino i un passeig exterior de teca de 360 graus.

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El creuer vist des de Roses. / Empordà

Set creuers i 2.700 passatgers

El port de Roses espera rebre, fins al 20 d’octubre, set creuers i prop de 2.700 passatgers, en una campanya marcada per l’arribada de vaixells de gamma alta. Segons les previsions, un 70% de les escales es faran fora de la temporada alta turística, un fet que pot contribuir a desestacionalitzar l’activitat econòmica i turística a l’Alt Empordà i la Costa Brava. L’arribada d’aquest perfil de creueristes afavoreix la demanda d’experiències vinculades a la cultura, la gastronomia i l’enoturisme.

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VÍDEO | El creuer de luxe 'Crystal Serenity' fondeja a la badia de Roses

VÍDEO | El creuer de luxe 'Crystal Serenity' fondeja a la badia de Roses

El creuer de luxe 'Crystal Serenity' fondeja per la costa de Roses

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