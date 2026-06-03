Eleccions municipals 2027
Som Vila-sacra presenta Pep Velasco com a cap de llista per a les eleccions municipals de 2027
La candidatura aposta per un projecte de poble "construït des de dins, amb experiència, participació i una mirada de futur compartida"
La candidatura Som Vila-sacra – Junts pel Progrés ha presentat Pep Velasco Navarro com a candidat a l’alcaldia de Vila-sacra de cara a les eleccions municipals de 2027. El projecte neix, segons els seus impulsors, "amb la voluntat d’impulsar una nova etapa al municipi basada en el progrés, la participació i la implicació directa dels veïns i veïnes en la vida pública".
Director de màrqueting i actualment directiu de l’Editorial Ginesta, Velasco compta amb una àmplia trajectòria professional en l’àmbit internacional, havent estat també director internacional de l’Editorial Santillana. Escriptor de diverses obres, entre les quals destaca La història de Vila-sacra i el futur, el candidat combina experiència global amb un fort arrelament al municipi, on fa anys que hi viu i s’hi implica activament, segons la seva agrupació. “Crec que ha arribat el moment del canvi per fer que Vila-sacra sigui un exemple a seguir. Tenim potencial i talent, i ara toca posar-lo al servei del poble” ha afirmat Velasco.
La candidatura per al 2027 ha anunciat que posa "un èmfasi especial en el coneixement directe de la realitat local". Tots els membres de l’equip són veïns i veïnes de Vila-sacra, un fet que, segons el candidat, “és clau per entendre els problemes reals i treballar amb sentit comú i responsabilitat”.
Amb Joan Carles López Marín com a dos
Velasco estarà acompanyat com a número dos per Joan Carles López Martín, amb qui comparteix la voluntat de construir un projecte col·lectiu, obert i integrador. “Volem un Ajuntament que es gestioni entre tots, amb la implicació de la ciutadania i escoltant totes les veus” ha destacat.
Després de mantenir reunions amb diferents alcaldes de l’Alt Empordà, Velasco assegura haver identificat "oportunitats clares per al desenvolupament de Vila-sacra". En aquest sentit, aposta per "impulsar un model de creixement sostenible, basat en la planificació, la innovació i l’aprofitament dels recursos propis del municipi".
“La meva experiència internacional m’ha permès entendre com es poden transformar els territoris des de la gestió i la visió estratègica. Vull aplicar aquest aprenentatge a Vila-sacra, amb unes bases sòlides i pensant en el futur” ha explicat.
Reinventar Vila-sacra amb una mirada compartida
La candidatura ha defensat en un comunicat la necessitat d’obrir una nova etapa al municipi, basada en la renovació d’idees i en el treball conjunt. “Per avançar, cal reinventar moltes coses i fer-ho amb l’experiència i el compromís de tot l’equip. Només així podrem construir un projecte sòlid i útil per a tothom” ha remarcat Velasco.
Amb aquesta proposta, Som Vila-sacra – Junts pel Progrés es presenta com "una candidatura que combina experiència, arrelament i voluntat de canvi, amb l’objectiu de construir un municipi més participatiu, dinàmic i preparat per als reptes de futur".
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