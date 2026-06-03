Previsió meteorològica
Protecció Civil activa l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses dijous a la tarda a l'Alt Empordà i gran part de Catalunya
Segons el Meteocat, es preveu que es pugui superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 l/m2 en 30 minuts
Protecció Civil ha activat aquest dimecres ak matí el Pla especial per risc d’inundacions de Catalunya (INUNCAT) en fase d’alerta per la previsió pluges intenses a partir d’aquest dijous al migdia a gran part de Catalunya, principalment al nord-est. Una de les comarques en alerta és l'Alt Empordà.
Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa i pedra, i seran més intensos entre demà al migdia i les 20 hores. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu que es pugui superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 l/m2 en 30 minuts a gran part de Catalunya, principalment a l'Alt Empordà i el Berguedà. A la Garrotxa, el Lluçanès, Osona i el Ripollès es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 60 l/m2 en 3 hores, sobretot durant la tarda.
Davant d’aquest escenari, Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir les previsions meteorològiques i no posar-se en risc. També recorda que sobretot cal allunyar-se de rius, rieres i barrancs, encara que no hi plogui, i en cap cas creuar-los malgrat que portin molt poca aigua.
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- La UE canvia les normes a partir del juliol i la DGT confirma dos nous dispositius obligatoris
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La família de la víctima de l'assassinat masclista de Figueres: “Volem revisar amb rigor tot el que va passar aquelles 72 hores”
- L'Alt Empordà, en avís per pluges torrencials, vent i mala mar
- L'alcaldessa de Pont de Molins cessa un regidor del govern acusant-lo 'd'abús de poder' per utilitzar una sala municipal