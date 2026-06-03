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Previsió meteorològica

Protecció Civil activa l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses dijous a la tarda a l'Alt Empordà i gran part de Catalunya

Segons el Meteocat, es preveu que es pugui superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 l/m2 en 30 minuts

Persona caminant amb un paraigua sota la pluja.

Persona caminant amb un paraigua sota la pluja. / Zowy Voeten

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Redacció

Redacció

Figueres

Protecció Civil ha activat aquest dimecres ak matí el Pla especial per risc d’inundacions de Catalunya (INUNCAT) en fase d’alerta per la previsió pluges intenses a partir d’aquest dijous al migdia a gran part de Catalunya, principalment al nord-est. Una de les comarques en alerta és l'Alt Empordà.

Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa i pedra, i seran més intensos entre demà al migdia i les 20 hores. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu que es pugui superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 l/m2 en 30 minuts a gran part de Catalunya, principalment a l'Alt Empordà i el Berguedà. A la Garrotxa, el Lluçanès, Osona i el Ripollès es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 60 l/m2 en 3 hores, sobretot durant la tarda.

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Davant d’aquest escenari, Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir les previsions meteorològiques i no posar-se en risc. També recorda que sobretot cal allunyar-se de rius, rieres i barrancs, encara que no hi plogui, i en cap cas creuar-los malgrat que portin molt poca aigua.

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