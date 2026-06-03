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Els bombers treballen en un incendi a la planta de residus de Pedret i Marzà

Nou dotacions del cos treballen per extingir el foc

Captura de pantalla d'una imatge de l'incendi en la planta de residus de Pedret i Marzà.

Captura de pantalla d'una imatge de l'incendi en la planta de residus de Pedret i Marzà. / X Bombers de la Generalitat

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Redacció

Redacció

Girona

Nou dotacions de bombers de la Generalitat treballen en un incendi en una pila de deixalles al centre de tractament de residus de Pedret i Marzà.

El cos ha rebut l'avís a les 18.58 h i segons han informat en el seu compte de X centren les tasques d'extinció al flanc dret, amb una estratègia defensiva i maquinària pesant.

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El foc es podia veure des de diferents municipis de la comarca com Siurana o Peralada.

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