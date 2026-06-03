Successos
Els bombers treballen en un incendi a la planta de residus de Pedret i Marzà
Nou dotacions del cos treballen per extingir el foc
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Nou dotacions de bombers de la Generalitat treballen en un incendi en una pila de deixalles al centre de tractament de residus de Pedret i Marzà.
El cos ha rebut l'avís a les 18.58 h i segons han informat en el seu compte de X centren les tasques d'extinció al flanc dret, amb una estratègia defensiva i maquinària pesant.
El foc es podia veure des de diferents municipis de la comarca com Siurana o Peralada.
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