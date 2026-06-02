Top manta
Roses reactiva la campanya contra el top manta al passeig marítim
L'Ajuntament restringeix novament el pas de bicicletes i patinets i col·loca elements al passeig als espais habituals dels venedors
L’Ajuntament de Roses ha reactivat aquest dilluns, 1 de juny, la campanya 2025/2027 contra el top manta al passeig marítim. El dispositiu d’estiu s’allargarà fins al 30 de setembre i dona continuïtat a l’estratègia iniciada l’any 2025 per l’Àrea de Seguretat Ciutadana per combatre la venda ambulant il·legal de l’espai públic durant els mesos de major afluència turística.
Després de les actuacions impulsades durant la passada temporada, enguany es manté i es reforça el dispositiu contra la venda ambulant il·legal amb diferents accions de regulació, informació i ordenació de l’espai públic. L’objectiu és dificultar la instal·lació del top manta, reforçar la convivència i garantir un passeig marítim més segur i accessible.
Restricció de bicicletes i patinets
Entre les mesures previstes, es mantindrà la restricció de la circulació de bicicletes i patinets al tram comprès entre la plaça de les Botxes i la bocana de Santa Margarida. La mesura s’aplicarà les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana, fins al 30 de setembre.
Així mateix, es tornaran a instal·lar elements temporals al llarg del passeig per evitar l’ocupació dels espais habitualment utilitzats per a la venda ambulant il·legal, donant continuïtat al sistema dissuasiu implantat durant l’estiu de 2025.
Més informació per a residents i visitants
Paral·lelament, l’Ajuntament reforçarà la informació adreçada a residents i visitants mitjançant una major senyalització al llarg del passeig i la instal·lació de plafons informatius. La campanya es complementarà amb la distribució de fulletons en diferents idiomes que recordaran la prohibició de la venda ambulant il·legal i les sancions associades a la compra d’aquests productes.
Aquest conjunt d’actuacions forma part de l’estratègia municipal de seguretat i convivència impulsada per l’Ajuntament de Roses, a través de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, per protegir l’espai públic i reduir l’impacte de la venda ambulant il·legal a la vila.
