Funeral
Llançà ofereix un sentit comiat a l'exalcalde Josep Maria Salvatella amb la seva obra literària present
La parròquia de Sant Vicenç és va omplir de veïns, amics i companys per fer costat a la família del mestre i escriptor empordanès
"Res no és igual si han salpat els llaguts, just desvetllats amb el crit de l'albada". Així comença el poema Claror del matí, que figura en el recordatori del funeral de l'escriptor, mestre i exalcalde de Llançà Josep Maria Salvatella Suñer (Figueres, 1937-Llançà, 2026), del qual ell mateix era l'autor. Ha estat el darrer detall que el finat ha volgut compartir amb tota la gent de la vila que el va acollir des de 1944 fins ara. El temple parroquial de Sant Vicenç ha estat, aquest dilluns a la tarda, l'eix de la sentida cerimònia de comiat a un personatge singular, l'ombra d'amistats i coneixences del qual ha fet que l'església s'omplís del tot. Al costat de la seva esposa, Paquita Sánchez; de les seves filles, gendres i nets; de la seva germana Enriqueta Salvatella, i de representants d'entitats, clubs i institucions, molts veïns han dit el darrer adeu a un empordanès de cap a peus.
Nombrosa representació
La corporació municipal de Llançà hi va ser representada amb la majoria dels seus membres, amb l'alcaldessa, Núria Escarpanter, i la primera tinent d'alcalde, Sílvia Barris, al capdavant. La vella guàrdia convergent també va ser-hi present amb exalcaldes que van tenir responsabilitats més altes, com l'exdiputat al Congrés i expresident de la Diputació de Girona Carles Pàramo; els exdelegats del govern de la Generalitat Xavier Soy i Pere Vila, successor seu a l'alcaldia; l'expresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà Jordi Cabezas, o l'actual alcaldessa de la Jonquera i dirigent de Junts, Míriam Lanero. També hi van assistir parlamentaris i senadors com Josep Maria Cervera i Joan Bagué, entre altres.
La cerimònia de comiat a Josep Maria Salvatella, celebrada per mossèn Dagoberto Rojas, va comptar amb l'acompanyament de la Coral Palandriu, de la qual Salvatella havia format part durant anys i per a la qual havia versionat al català algunes cançons, entre elles l'espiritual Eres tu, que va ressonar dins del temple. Tal com ja havia passat durant el matí a la sala de vetlla del Tanatori d'Àltima, la família va rebre les mostres de condol de tots els assistents. A més del poema del recordatori, Josep Maria Salvatella es va fer present al temple amb la veu dels seus quatre nets: Júlia, Maria, Martí i Eloi, que van homenatjar-lo llegint poemes de la seva creació.
