Pont de Molins
L'alcaldessa de Pont de Molins cessa un regidor del govern acusant-lo "d'abús de poder" per utilitzar una sala municipal
L'edil ho nega i avança que presentarà una denúncia per calúmnies contra ella
Gemma Tubert
L'alcaldessa de Pont de Molins, Marie L. Gournay, ha signat un decret revocant "de forma immediata" les competències i delegacions del regidor del seu equip, Jordi Carreras, a qui acusa d'una conducta "d'abús de poder". Carreras nega els fets i avança que presentarà una denúncia per calúmnies contra ella. El motiu del cessament, segons un comunicat municipal, és que Carreras hauria fet servir —fa aproximadament un any— una sala municipal "interferint" en un curs de ioga. L'alcaldessa afirma que es va vulnerar "la privacitat i el benestar" de les usuàries. Un extrem que tant Carreras com la professora del curs desmenteixen. Fonts consultades apunten a un rerefons polític i a desavinences entre l'edil i l'alcaldessa.
Els fets es remunten a l'any passat, però no s'haurien fet públics fins ara. Segons el comunicat, perquè l'anterior alcalde els hauria "silenciat". Segons l'afectat, l'alcaldessa ho utilitza com a "excusa" per apartar-lo. A l'escrit, Gournay afirma que l'equip de govern ha tingut coneixement ara d'una "situació inacceptable" per un "ús indegut i particular" d'una sala municipal, el Local Nova Harmonia, per a un ús privat. Això, afirma, hauria interferit directament en una activitat "regulada i tancada, com és el curs de ioga destinat a les dones" del municipi.
"Considerem de màxima gravetat que es vulnerés la privacitat i el benestar de les usuàries de l'activitat, i encara més que la persona responsable del curs hagi de fer requeriments per tal que s'abandonés l'espai", assegura. "Els càrrecs públics hem de ser els primers a garantir el respecte a la ciutadania", afegeix.
Gournay afirma que ha pres la decisió de revocar-li les competències i cessar-lo com a membre de la Junta de Govern Local per una "pèrdua total i absoluta de la confiança política". "Des d'aquest Ajuntament no tolerarem cap actitud que pugui fer sentir incòmodes, perseguides o intimidades les dones del nostre poble en cap espai públic", insisteix.
El regidor, però, nega rotundament les acusacions. Carreras admet que fa un any va utilitzar la sala per poder escriure sense saber que s'hi havia de fer la classe de ioga. "Quan van arribar, els vaig dir que no ho sabia i que si em podien deixar deu minuts per acabar. Em van dir que no hi havia cap problema. Vaig acabar abans dels deu minuts i, per no interferir en la classe, els vaig dir adeu amb la mà i vaig marxar", explica.
La mateixa professora del curs ha respost per xarxes socials al comunicat de l'Ajuntament assegurant que està "sorpresa" perquè ningú li havia demanat la seva versió dels fets i que "la situació que es descriu no reflecteix la realitat tal com la vam viure". "Considero que s'ha presentat fora de context i amb una gravetat que no correspon als fets que van tenir lloc", afegeix.
Denúncia contra Gournay
Davant de les acusacions, Carreras ja ha anunciat que presentarà una denúncia per calúmnies contra l'alcaldessa. Les fonts consultades, a més, apunten a un rerefons polític i a desavinences. Gournay, per la seva banda, ha preferit no fer declaracions i s'ha remès al comunicat. El cessament s'hauria produït aquest cap de setmana.
Gournay, que en les pròximes municipals es presenta pel PSC, va assumir el càrrec d'alcaldessa després que a finals de l'any passat Pere Borràs deixés l'alcaldia per "motius personals". Borràs s'havia estrenat com a alcalde en aquest mandat després de guanyar les eleccions del 2023 encapçalant la candidatura d'Esquerra Republicana. En aquestes eleccions, ERC-AM va aconseguir quatre dels set regidors en joc, entre els quals hi havia Carreras. Junts per Pont de Molins-CM es va quedar a l'oposició amb tres representants.
El cessament de Carreras, que mantindrà l'acta de regidor, deixa ara l'equip de govern en minoria.
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
- La UE canvia les normes a partir del juliol i la DGT confirma dos nous dispositius obligatoris
- Canvi de temps: l'arribada d'una massa d'aire fresc provocarà un descens de les temperatures a partir de dimarts
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Maite Gassó, directora creativa de Lola Casademunt: “Ara la meva mare tornarà a la Llotja per la porta gran”
- Una dosi única de psilocibina deixa empremta al cervell un mes després