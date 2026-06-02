Patrimoni
L'Escala inicia el tràmit perquè la Casa del Mar passi a ser municipal
L’objectiu és traslladar-hi el conjunt de l’activitat de Serveis Socials
El ple ordinari del mes de maig de l’Ajuntament de l’Escala, celebrat la setmana passada, va aprovar la petició a la Tresoreria General de la Seguretat Social de l’adscripció al consistori de la totalitat de l’edifici de la Casa del Mar, amb l’objectiu de traslladar-hi el conjunt de l’activitat de Serveis Socials.
El plenari escalenc va donar llum verda a la petició per un període de 75 anys. En la mateixa sessió plenària, a petició d’ERC, també van aprovar garantir la permanència estable de la Confraria de Pescadors, dins l’edifici de la Casa del Mar, mantenint un espai prioritari i suficient per al desenvolupament de les seves funcions.
