Previsió meteorològica
L'Alt Empordà, en avís per pluges torrencials, vent i mala mar
El Meteocat afirma que les tempestes més intenses tindran lloc entre les dues del migdia i les vuit de la nit i corresponen a un grau de perill màxim de 3 sobre 6
Valentina Raffio
El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix de l’arribada de pluges torrencials que podrien descarregar fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de tot just 30 minuts al llarg de la tarda d’aquest dimarts en diversos punts de la província de Girona. L'Alt Empordà està en avís groc.
En total, hi ha una desena de comarques de la província de Girona en avís davant aquest fenomen, que arrencarà a partir del migdia i es podria estendre fins a la nit. Les zones més assenyalades, on s’ha activat un avís de nivell taronja, són el Ripollès i la Garrotxa, on les pluges podrien descarregar amb força i causar inundacions. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat la fase d’alerta del seu pla davant inundacions i demana a la població extremar les precaucions mentre duri aquest episodi i, sobretot, allunyar-se de rius, rieres i barrancs.
Aquest dimarts estan en avís groc l’Alt Empordà, el Pla de l’Estany, el Gironès, la Selva, Osona, el Lluçanès i el Berguedà. S’hi afegeixen els avisos taronja del Ripollès i la Garrotxa. A totes aquestes zones es preveuen xàfecs potencialment torrencials que podrien descarregar grans quantitats d’aigua en molt poc temps. Meteocat afirma que les pluges més intenses tindran lloc entre les dues del migdia i les vuit de la nit i corresponen a un grau de perill màxim de 3 sobre 6. També s’han activat avisos de cara a dijous a la tarda, quan tot apunta que podria donar-se una altra tanda de pluges torrencials a la zona i, en alguns casos, fins a estendre’s a altres comarques de la Catalunya central.
Feia ja dies que els models apuntaven a la formació de xàfecs i tempestes al llarg d’aquesta setmana. Sobretot després de la irrupció de la massa d’aire fred sobre la península Ibèrica que, paral·lelament, ha aconseguit dissipar l’episodi de calor extrema registrat durant les últimes setmanes. A Catalunya, a més de pluges, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix de ratxes de vent de fins a 60 km/h a l’Empordà, així com de la possibilitat que es donin onades de més de 3 metres a la zona.
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- La UE canvia les normes a partir del juliol i la DGT confirma dos nous dispositius obligatoris
- Canvi de temps: l'arribada d'una massa d'aire fresc provocarà un descens de les temperatures a partir de dimarts
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Maite Gassó, directora creativa de Lola Casademunt: “Ara la meva mare tornarà a la Llotja per la porta gran”
- Una dosi única de psilocibina deixa empremta al cervell un mes després