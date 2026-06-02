Violència de gènere
La família de la víctima de l'assassinat masclista de Figueres: “Volem revisar amb rigor tot el que va passar aquelles 72 hores”
Desmenteixen que Kimberli no es presentés al jutjat per ratificar la denúncia dimarts al matí i es persona a la causa per demanar per Andrés Roche "la pena més greu que correspongui"
Perdre una filla, una germana, una cunyada, una amiga... Una mort violenta, un assassinat, sempre és un cop devastador per a qualsevol família. Però quan la mort, a banda de violenta, és especialment salvatge —a ganivetades a plena llum del carrer— i està envoltada de dubtes sobre el funcionament del sistema que havia de protegir la víctima, la pena es multiplica. Dues setmanes després de l’assassinat d’Erika, o Kimberli, com li agradava fer-se dir a les xarxes, a la plaça Josep Tarradellas de Figueres, la família Duran García només vol justícia. Exercirà l’acusació particular contra Andrés Roche, autor confès del crim, per a qui demanarà "la pena més greu que correspongui", i, al mateix temps, vol "revisar amb rigor què va passar en aquelles setanta-dues hores".
El pas dels dies, i el refredament del focus mediàtic sobre un assassinat vist per tothom a través d’un vídeo difós per les xarxes, permeten a la família d’Erika Duran i al seu entorn reflexionar millor sobre tot el que va passar aquelles 72 hores. Andrés Roche va ser detingut dos cops, diumenge i dilluns, per agredir Kimberli amb molta violència; i, dimarts al matí, poques hores abans de l’assassinat, va ser posat en llibertat perquè, segons un comunicat del TSJC i el relat que més s’ha estès sobre el cas, la víctima "no s’ha presentat a la cita amb el forense per valorar les suposades lesions i no s’ha pogut comptar amb el seu testimoni".
Dimarts al matí, la víctima va anar als jutjats, però no va se atesa per "no tenir els informes mèdics"
Una incompareixença que no és compartida per la família de Kimberli. Segons la seva versió, aquell dimarts al matí Kimberli va anar als jutjats de Figueres, tal com havia estat citada. Però allà, tot i el seu evident estat, li van dir que, perquè el forense la visités, necessitava els informes mèdics de l’Hospital de Figueres en què quedés clara l’agressió. Kimberli va marxar dels jutjats cap al centre mèdic a buscar els papers mentre, a la mateixa hora, en un altre punt dels jutjats de Figueres, Roche quedava en llibertat perquè, segons el comunicat del TSJC, "no es disposa en aquell moment de cap informe de lesions per part de cap instància". Mentre en un punt dels jutjats de Figueres se li deia a Kimberli que tornés "quan tingués tots els papers", en l’altre el jutge deixava sortir Roche. Hores després, l’assassí confès es tornaria a trobar amb Kim i acabaria matant-la a plena llum del dia a la plaça Josep Tarradellas. Un cop detingut a la mateixa plaça, Roche va admetre uns fets que no admetien discussió. Gairebé immediatament, en un altre tràngol de difícil digestió per a la família, les xarxes socials es van omplir de vídeos sobre el crim de la plaça Tarradellas.
"Demano el màxim respecte per a la seva memòria i per la intimitat de la seva família", explica l’advocat de la família Duran García, Yrving Navarro, qui avança que, "com a línia de treball", creu que el cas podria desembocar en una acusació contra Andrés Roche Cerón per un delicte d’assassinat amb traïdoria, amb "circumstància agreujant per raó de gènere fonamentada en la motivació masclista del crim", i "un delicte de trencament de mesura". Tot plegat, en un crim que té molts números d’acabar en un tribunal del jurat i en què l’acusació particular estima que pot demanar "la pena més greu que correspongui" per a Roche, que té un llarg historial d’antecedents delictius i condemnes, especialment relacionats amb violència de gènere contra diferents exparelles.
Navarro, però, descarta demanar la presó permanent revisable per a Roche. "La indignació social és comprensible i la comparteixo com a ciutadà, però la qualificació d’un lletrat s’ha d’ajustar al dret, no a l’emoció del moment", argumenta el lletrat de Navarro & Abogados, amb seu a Figueres.
Kimberli havia estat treballant a l’Amazon de Vilamalla, però ho va deixar en anar a viure amb Roche
Tres dies més tard de l’assassinat, el divendres 22 de maig, el Tribunal d’Instància de Figueres va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per a Andrés Roche Cerón. En nom de la família, Yrving Navarro deixa clar que els Duran García "confien en la justícia", però que el "seu encàrrec inclou revisar, amb rigor i sense pressa, si en cada moment d’aquells tres dies es van activar amb plenitud tots els instruments de protecció que la llei preveu".
- YRVING NAVARRO
- Advocat de la família de Kimberli
La família m’ha fet un encàrrec clar: sostenir la qualificació penal més greu que en dret correspongui contra l’autor dels fets, i revisar amb rigor què va passar en aquelles setanta-dues hores"
La investigació policial va ser diligent, però amb la família volem revisar, amb rigor i sense pressa, si en cada moment d’aquells tres dies es van activar amb plenitud tots els instruments de protecció que la llei preveu"
Demano el màxim respecte a la memòria de la víctima, que era una dona plenament emparada per la llei de protecció integral contra la violència de gènere, i a la intimitat de la seva família"
Si aquest cas ha de servir per a alguna cosa, que sigui per recordar que el sistema de protecció existeix i que cal reforçar-lo allà on falli"
La família confia en la justícia. El meu compromís és treballar, amb rigor i amb discreció, perquè aquesta confiança no quedi defraudada"
La relació entre Erika i Roche
La família d’Erika Duran, Kimberli, coneixia la seva relació amb Andrés Roche. Una vida de parella, més que no pas d’exparella, com s’ha insistit molt aquests dies, marcada per la gelosia i el caràcter violent d’Andrés Roche. La convivència amb qui acabaria sent el seu assassí va acabar obligant Kimberli a deixar la seva feina a Amazon, al centre logístic de Vilamalla, i a canviar diverses vegades de domicili. Fins i tot, a viure al carrer durant algun temps. La família, en especial la mare, havia intentat convèncer Erika que deixés Roche i tornés a la Jonquera. No ho va acabar fent. Ni tan sols després que ell l’agredís diumenge i dilluns, la dona va trobar la força ni l’ajuda del sistema per allunyar-se de Roche aquell fatídic dimarts 19 de maig. Una data que quedarà gravada en la memòria de Figueres i la Jonquera. Però, de manera molt més dolorosa, en la de la família Duran García.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir
- Confirmat: els joves d’entre 23 i 29 anys que visquin amb els seus pares podran rebre aquesta ajuda de 700 euros
- El jutge va bloquejar 300.000 euros als integrants de la trama dos mesos abans d’entrar al despatx de Zapatero
- Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l' que ha enamorat Susanna Griso
- Maite Gassó, directora creativa de Lola Casademunt: “Ara la meva mare tornarà a la Llotja per la porta gran”
- Una dosi única de psilocibina deixa empremta al cervell un mes després