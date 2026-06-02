Detingut per un robatori violent amb estrebada al passeig Marítim d'Empuriabrava

La Policia Local de Castelló d’Empúries va arrestar un home de 27 anys després que una dona de 47 anys patís la sostracció de la bossa de mà de matinada

Un control policial a Castelló d'Empúries durant la mateixa nit dels fets. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Castelló d'Empúries

La Policia Local de Castelló d’Empúries va detenir diumenge un home de 27 anys com a presumpte autor d’un robatori amb violència a la via pública al passeig Marítim d’Empuriabrava.

Els fets van passar pels volts de les cinc i quart de la matinada, quan els agents van rebre un avís relacionat inicialment amb una possible situació d’assetjament a la via pública. Un cop al lloc, però, la patrulla va comprovar que es tractava d’un presumpte robatori violent d'una estrebada.

En concret, una dona de 47 anys va patir la sostracció d’una bossa de mà amb diverses pertinences personals. Arran dels fets, la Policia Local va activar un dispositiu de recerca per localitzar el presumpte autor.

Després de diverses gestions policials, els agents van identificar una persona que coincidia amb la descripció facilitada i la van acabar detenint com a presumpta autora del robatori.

La investigació continua oberta per aclarir totes les circumstàncies del succés.

