Planificació
Roses encara una "Revolució Turística 2.0" per redefinir el seu model de futur
L’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus ha presentat línies d’actuació per avançar cap a una destinació més competitiva, sostenible i desestacionalitzada
L’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus ha posat sobre la taula un full de ruta per repensar el futur turístic de Roses. L’entitat ha presentat a l’Hotel Terraza les conclusions de les Xerrades per a la Revolució Turística 2.0, un procés de reflexió col·lectiva que reclama passar del diagnòstic a l’acció.
El document resultant recull 26 línies d’actuació prioritàries i parteix d’una idea central: Roses té potencial per avançar cap a un model turístic més competitiu, sostenible i de qualitat, però necessita una estratègia compartida entre administració, empreses i agents socials. El treball no es presenta com un punt final, sinó com un "punt de partida" per transformar les conclusions en accions concretes.
Una de les conclusions més urgents fa referència a l’allotjament turístic. La nova regulació dels habitatges d’ús turístic és vista com un punt d’inflexió que pot comportar una reducció significativa de l’oferta i tenir conseqüències directes sobre l’afluència de visitants, la restauració, el comerç i els serveis. Per això, els empresaris proposen definir una estratègia davant la nova normativa, fer una diagnosi real dels habitatges turístics actius i inactius, impulsar un POUM adaptat i garantir una gestió transparent de la taxa turística.
El comerç de Roses apareix com un altre eix fonamental. El document defensa que no pot ser tractat com un element complementari, sinó com una peça clau de la vida urbana, la identitat local i l’experiència turística. Entre les mesures plantejades hi ha situar-lo al centre de les polítiques municipals, integrar-lo amb el turisme i els esdeveniments, crear eines de fidelització compartides amb la restauració, ordenar el mix comercial per zones i disposar d’un observatori de dades que permeti prendre decisions amb criteri.
En l’àmbit de l’urbanisme, la principal conclusió és la necessitat d’accelerar una visió estratègica de ciutat. El document apunta que el planejament vigent, amb arrels de fa dècades, ja no respon plenament als reptes actuals. Les propostes impliquen impulsar un nou POUM participatiu, apostar per una ciutat més compacta i per la regeneració urbana, definir sòl per a l’activitat econòmica, adaptar el planejament als habitatges d’ús turístic i desplegar un pla específic de regeneració de Santa Margarida.
La formació i el talent són considerats determinants per al futur de Roses. El diagnòstic assenyala un desajust entre els programes formatius i les necessitats reals de les empreses. Per corregir-ho, es planteja crear una taula permanent entre centres formatius i empreses, una borsa local de pràctiques i ocupació, una xarxa amb associacions locals i microformacions digitals especialitzades en àmbits com el màrqueting digital, la gestió turística i les tècniques de venda.
La mobilitat completa el mapa de prioritats. Les conclusions reclamen replanificar el model de mobilitat de la demarcació, millorar l’accés a Roses i la connexió amb l’estació d’alta velocitat, reforçar el transport públic, executar el carril bici i crear sistemes de transport cap a les cales. També es proposa una millor coordinació dels serveis, amb eines digitals, i una ordenació de les zones blaves per reduir la congestió i afavorir la rotació.
En conjunt, la Revolució Turística 2.0 dibuixa un missatge clar: Roses vol deixar enrere una gestió basada només en la inèrcia de la temporada turística i avançar cap a un model més planificat, amb més dades, més coordinació público-privada i més capacitat per compatibilitzar activitat econòmica, qualitat de vida i preservació del territori.
La "fórmula Donaire"
L’acte va comptar amb les intervencions de Miquel Gotanegra, president de l’entitat; l’alcalde Josep Maria Martínez; el primer tinent d’alcalde i regidor de Turisme, Fèlix Llorens, i el vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona i també regidor Joan Plana. Xavier Abad, de Bim Consultors, va oferir un resum de les conclusions als assistents. La ponència central va anar a càrrec de José Antonio Donaire, professor de Turisme de la UdG i Comissionat per a la gestió del Turisme Sostenible de Barcelona.
Donaire va proposar una triple recepta d’aplicació local. "No podem mantenir la neutralitat", va dir, en referència a la lluita contra l’estandardització de l’oferta comercial i gastronòmica. També va reclamar una aposta "per la defensa de la identitat local i posar en el centre allò que som". Finalment, va demanar una mirada llarga a l’entorn: "Roses acaba on vulgueu que acabi", per evitar un excés de localisme de la destinació i aprofitar millor la resta d’oportunitats turístiques que ofereix l’entorn.
L’acte va acabar amb un reconeixement de l’Associació a l’alcalde, Josep Maria Martínez (PSC), per la seva implicació en els projectes de l’entitat just un mes abans que deixi el càrrec en mans de la seva sòcia de govern, Sílvia Ripoll (Junts), també present en el moment en què Miquel Gotanegra li va lliurar una ceràmica d’agraïment "perquè sempre hem trobat resposta a les nostres demandes i preocupacions", segons Miquel Gotanegra.
