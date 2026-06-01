Fauna
Arriben 21 pollets d'ibis ermità a Pau per reforçar el projecte de reintroducció als Aiguamolls de l'Empordà
La majoria dels exemplars alliberats per la Fundació Alive des del març s'han establert a la zona
Vint-i-un pollets d’ibis ermità han arribat aquest dissabte a la Torre d’en Mornau, a Pau, en el marc del projecte de reintroducció d’aquesta espècie als Aiguamolls de l’Empordà que impulsa la Fundació Alive. Els exemplars provenen del Zoobotánico de Jerez i del parc MiniHollywood d’Almeria, i creixeran en captivitat amb l’objectiu de ser alliberats al medi natural quan siguin adults. D’aquesta manera, el projecte entra en una segona fase després d’un primer any amb resultats "encoratjadors", segons l’entitat.
Des del mes de març s’han alliberat 59 ibis ermitans, dels quals 49 continuen vivint en llibertat a l’Empordà i només tres han mort. A més, un exemplar procedent de Cadis hi va fer parada a la zona en plena migració, un fet que la Fundació Alive considera una de les fites destacades d’aquest primer any.
Els pollets d’ibis ermità han arribat aquest dissabte acompanyats per la coordinadora del projecte a l’Empordà, la biòloga Marina Izquierdo. Del total d’exemplars, vuit provenen del Zoobotánico de Jerez i tretze del parc MiniHollywood d’Almeria, on han estat incubats.
L’arribada d’aquests nous individus marca l’inici de la segona fase del projecte, després d’un primer any amb resultats "encoratjadors", segons la Fundació Alive. Des del març s’han alliberat 59 ibis ermitans i 49 d’ells s’han adaptat al medi natural i viuen en llibertat a l’Empordà. Tres exemplars han mort: un va ser atropellat a Perpinyà, un altre va morir després d’ingerir un objecte metàl·lic i el tercer va ser depredat.
Alguns ibis ermitans han necessitat atenció veterinària. Entre aquests, n’hi ha dos que han patit lesions a les ales i que, per aquest motiu, no podran tornar a viure en llibertat.
La majoria dels exemplars es mantenen al voltant de l’aviari on van créixer en captivitat i fan desplaçaments de curta distància. Aquest comportament forma part del procés d’adaptació progressiva al medi natural.
El seguiment dels ocells es fa gràcies als dispositius GPS que porta instal·lats cada individu. L’equip tècnic en monitora constantment els moviments i els acompanya en el procés d’adaptació al medi natural. Per facilitar aquesta transició, se’ls proporciona alimentació suplementària, que es va retirant de manera progressiva per afavorir l’aprenentatge en la cerca autònoma d’aliment.
A més, aquest abril un ibis ermità en plena migració va fer parada als Aiguamolls de l’Empordà. L’exemplar, anomenat Frigg, havia participat en una migració assistida del projecte austríac Waldrappteam l’any 2023. Durant el viatge de retorn va aturar-se a l’aviari de la Torre d’en Mornau. L’entitat ho defineix com "una de les fites més destacades d’aquest primer any".
L’objectiu final del projecte és consolidar una població estable d’ibis ermitans a l’Empordà, així com contribuir a la recuperació global de l’espècie.
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- Confirmat: els joves d’entre 23 i 29 anys que visquin amb els seus pares podran rebre aquesta ajuda de 700 euros
- El jutge va bloquejar 300.000 euros als integrants de la trama dos mesos abans d’entrar al despatx de Zapatero
- Una dosi única de psilocibina deixa empremta al cervell un mes després
- Figueres ret homenatge a Salvador Fàbrega, l'heroi de la Segona Guerra Mundial recuperat de l'oblit
- “No pots abandonar el teu gos perquè no trobes pis”: el calvari d’una parella jove a l’Empordà per trobar un pis de lloguer