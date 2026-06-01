Renovables
Concentració a Cala Montgó contra el projecte eòlic marí del golf de Roses
Les entitats també es van mobilitzar en contra del pla territorial de la Generalitat per al desplegament d’energies renovables (PLATER)
Representants de diverses associacions integrades a la plataforma NO AL PLEMCAT es van concentrat aquest 31 de maig a la platja de Cala Montgó, a l’Escala, per reiterar el seu rebuig a la industrialització del mar i del territori empordanès mitjançant macroprojectes eòlics i fotovoltaics com el parc eòlic marí al Golf de Roses. Durant la mobilització, els participants també van mostrar el seu rebuig al PLATER, el pla territorial de la Generalitat per al desplegament d’energies renovables.
La mobilització, impulsada per Mundus Omnium, va comptar amb el suport d’entitats com Stop Macro Parc Eòlic Marí, SOS Costa Brava, Fòrum l’Escala-Empúries, Mobilitzem la Llera i Gent del Ter, així com de nombrosos ciutadans.
Segons la plataforma, el projecte pilot PLEMCAT, presentat com una iniciativa experimental, és en realitat un “cavall de Troia” per finançar amb recursos públics les infraestructures d’evacuació d’energia, amb la perspectiva d’un futur desplegament d’una central eòlica marina de grans dimensions per part d’inversors privats.
Les organitzacions consideren que no té sentit dur a terme proves en una de les zones amb més biodiversitat de la Mediterrània. Recorden que el golf de Roses és reconegut per la UNESCO com una de les badies més belles del món i està protegit per diverses figures ambientals, com espais Natura 2000 i parcs naturals.
Impacte ambiental i socioeconòmic
La plataforma alerta que la instal·lació d’una central eòlica marina comportaria una transformació profunda del paisatge i afectaria els ecosistemes marins per factors com els sistemes d’ancoratge, el soroll submarí, la il·luminació artificial, els camps electromagnètics i la contaminació associada a la infraestructura.
També adverteix que sectors clau com el turisme, la pesca i la pagesia podrien veure’s greument afectats o desplaçats si el golf es convertís en una gran zona industrial energètica. Segons denuncien, els aerogeneradors serien visibles des de tota la costa empordanesa i fins i tot des de l’interior del Prepirineu.
Rebuig al PLATER
Durant la concentració, els participants també van mostrar el seu rebuig al PLATER, el pla territorial de la Generalitat per al desplegament d’energies renovables. Consideren que, tal com està plantejat, podria convertir comarques com l’Empordà en “colònies energètiques” al servei de la demanda urbana.
Les entitats defensen les energies renovables, però reclamen una planificació que prioritzi l’autoconsum, l’ús d’espais degradats i la proximitat als centres de consum. “No es pot destruir la natura en nom de la seva protecció”, afirmen.
Accions simbòliques i reivindicació
Els participants van formar a la sorra els lemes “NO (AL) PLEMCAT” i “NO (AL) PLATER”, en una acció enregistrada des de l’aire, i van culminar la jornada amb una cadena humana en forma de peix, símbol del mar i de l’economia blava local.
Silenci administratiu
La plataforma va recordar que fa gairebé dos anys que l’avaluació d’impacte ambiental del projecte es troba en exposició pública, sense resolució. També resta pendent la sentència del Tribunal Suprem sobre el Pla d’Ordenació de l’Espai Marítim (POEM), impugnat per diverses entitats.
Davant aquesta situació, els portaveus es van mostrar prudentment optimistes, però van reiterar la seva determinació de continuar oposant-se al projecte. “La defensa del golf de Roses no és negociable”, van concloure.
