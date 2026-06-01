Seguretat
Els nous radars de Roses comencen a sancionar els infractors aquest dilluns, 1 de juny
Els cinemòmetres fixos de control de velocitat estan instal·lats a l’avinguda de Rhode i a la ronda Circumval·lació
Els accessos de Roses tenen dos nous radars que han començat a sancionar als infractors aquest dilluns, 1 de juny, després que hagi transcorregut el període de prova. Els cinemòmetres fixos de control de velocitat estan instal·lats a l’avinguda de Rhode i a la ronda Circumval·lació. Des de l'Ajuntament es demana respectar els límits de velocitat marcats, en benefici de la seguretat viària i de la prevenció de la sinistralitat.
Instal·lats el desembre
Els radars fixos es van instal·lar el passat mes de desembre, amb la voluntat de reforçar el control de la velocitat i reduir el risc d’accidents a les principals entrades i sortides del centre del municipi. En ambdós casos, els radars s’han instal·lat en punts amb una elevada intensitat de circulació i canvis sobtats de velocitat en la transició entre trams interurbans i urbans, on s’han produït accidents en el passat.
A més, es tracta de zones on conflueixen diferents tipologies d’usuaris —vehicles particulars, transport pesant, bicicletes i vianants—, fet que exigeix mesures específiques per garantir una circulació més segura i ordenada. Els dos radars, clarament identificables, es troben precedits de la corresponent senyalització informativa.
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- Confirmat: els joves d’entre 23 i 29 anys que visquin amb els seus pares podran rebre aquesta ajuda de 700 euros
- El jutge va bloquejar 300.000 euros als integrants de la trama dos mesos abans d’entrar al despatx de Zapatero
- Una dosi única de psilocibina deixa empremta al cervell un mes després
- Figueres ret homenatge a Salvador Fàbrega, l'heroi de la Segona Guerra Mundial recuperat de l'oblit
- “No pots abandonar el teu gos perquè no trobes pis”: el calvari d’una parella jove a l’Empordà per trobar un pis de lloguer