Els nous radars de Roses comencen a sancionar els infractors aquest dilluns, 1 de juny

Els cinemòmetres fixos de control de velocitat estan instal·lats a l’avinguda de Rhode i a la ronda Circumval·lació

El radar de l'avinguda Rhode de Roses / Ajuntament de Roses

Els accessos de Roses tenen dos nous radars que han començat a sancionar als infractors aquest dilluns, 1 de juny, després que hagi transcorregut el període de prova. Els cinemòmetres fixos de control de velocitat estan instal·lats a l’avinguda de Rhode i a la ronda Circumval·lació. Des de l'Ajuntament es demana respectar els límits de velocitat marcats, en benefici de la seguretat viària i de la prevenció de la sinistralitat.

Instal·lats el desembre

Els radars fixos es van instal·lar el passat mes de desembre, amb la voluntat de reforçar el control de la velocitat i reduir el risc d’accidents a les principals entrades i sortides del centre del municipi. En ambdós casos, els radars s’han instal·lat en punts amb una elevada intensitat de circulació i canvis sobtats de velocitat en la transició entre trams interurbans i urbans, on s’han produït accidents en el passat.

El radar de la ronda Circumval·lació de Roses. / Ajuntament de Roses

A més, es tracta de zones on conflueixen diferents tipologies d’usuaris —vehicles particulars, transport pesant, bicicletes i vianants—, fet que exigeix mesures específiques per garantir una circulació més segura i ordenada. Els dos radars, clarament identificables, es troben precedits de la corresponent senyalització informativa.

