Guardons
Arnau Triola i Jordi Riera, de Rieju, encapçalen els guardonats dels Premis Emprenedors de l’Alt Empordà 2026
Jordi Moreno, COVICA, Brava Dreams Rental, Alt Empordà Explorer, Quiet Band, Corsacana i EmpordApp també han estat reconeguts en una edició amb 47 candidatures
Castelló d’Empúries va acollir divendres passat, 29 de maig, la cerimònia de lliurament de la 18a edició dels Premis Emprenedors de l’Alt Empordà, una iniciativa plenament consolidada que impulsa el talent, la innovació i l’esperit emprenedor al territori. L’acte va tenir com a principals protagonistes Arnau Triola, guanyador del Premi Emprenedor, i Jordi Riera, al capdavant de Rieju, distingit amb el Premi a l’Èxit Emprenedor 2026.
En aquesta edició dels premis s’hi han presentat 47 candidatures repartides entre les categories de Premi Emprenedor, Premi a la Innovació i Premi a la Millor Idea de Negoci, aquesta última dividida entre ESO/PFI i Batxillerat/Cicles Formatius. La categoria estudiantil ha tornat a ser la més participativa, amb un total de 38 projectes.
Una de les novetats destacades d’enguany ha estat la incorporació de nous centres educatius que fins ara no havien participat en els premis, com el Montessori Palau o els instituts de la Jonquera i de Peralada, fet que amplia la representativitat territorial del certamen i reforça el foment de la cultura emprenedora entre els joves de la comarca.
Els projectes presentats han evidenciat una clara sensibilitat envers problemàtiques socials i necessitats emergents, especialment en àmbits com la salut, el benestar emocional, la manca d’habitatge o la necessitat de generar nous espais de socialització per als joves. També s’ha consolidat una tendència cada vegada més present en totes les categories: la incorporació d’aplicacions mòbils i eines digitals, ja sigui com a base principal dels projectes o com a part essencial de les solucions plantejades.
En aquest sentit, Quim Roca, empresari reconegut l’any passat amb el Premi a l’Èxit Emprenedor i que enguany s’ha incorporat al comitè de valoració, ha destacat "la capacitat d’innovació d’alguns projectes" i ha assegurat que "és un exemple del gran talent i capacitat de la comarca, i alhora és una pena haver de premiar només dos projectes".
Pel que fa al Premi Emprenedor, el primer premi ha estat per a Arnau Triola, pel seu projecte d’obrador de xocolata artesana d’autor. El segon premi ha recaigut en Brava Dreams Rental, empresa especialitzada en la gestió integral d’allotjaments turístics del segment premium i de luxe a la Costa Brava.
En la categoria de Premi a la Innovació, el primer premi ha estat per a Jordi Moreno, amb el projecte Moviment Crònic, un model estructural disruptiu per a l’acompanyament i el tractament de persones amb dolor crònic dins l’àmbit sanitari. El segon premi ha estat per a l’empresa COVICA, amb La Solució, una proposta innovadora de comercialització del vi orientada al canal HORECA.
Pel que fa a la categoria de Millor Idea de Negoci ESO/PFI, el primer premi ha estat per a Alt Empordà Explorer, de les Escolàpies, una aplicació i plataforma web destinada a centralitzar l’oferta turística, cultural i d’oci de la comarca. El segon premi ha estat per a Quiet Band, de l’Institut de Castelló d’Empúries, una polsera intel·ligent pensada per ajudar a controlar el nivell de soroll.
En la categoria de Batxillerat i Cicles Formatius, el primer premi ha estat per a Corsacana, de l’Institut de Castelló d’Empúries, un festival lúdic i temàtic que combina història i entreteniment a Roses. El segon premi ha recaigut en EmpordApp, de l’Institut Olivar Gran, una plataforma digital que connecta visitants de la comarca amb productors locals i experiències autèntiques del territori.
Durant l’acte també s’ha atorgat el Premi a l’Èxit Emprenedor 2026, que enguany reconeix la trajectòria de Jordi Riera al capdavant de l’empresa Rieju. El guardó posa en valor la seva capacitat per reinventar i modernitzar una empresa històrica familiar, mantenint-ne el capital català i consolidant-ne la presència internacional en un sector altament competitiu. S’ha destacat especialment la seva aposta per la innovació, la internacionalització i la continuïtat industrial al territori.
Els Premis Emprenedors de l’Alt Empordà es consoliden així com una plataforma de referència per donar visibilitat i suport a les iniciatives més prometedores del territori, posant en valor el talent emergent, la innovació i el compromís amb el desenvolupament econòmic i social de la comarca.
Els premis són una iniciativa conjunta dels ajuntaments de Roses, Figueres i Castelló d’Empúries, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l'EMPORDÀ, el Fòrum Imagina i l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona, amb el suport de la Diputació de Girona i el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
