Història

Roses, el Port dels Pirineus des de l'antiguitat

La badia de Roses ha estat, al llarg dels segles, molt més que un paisatge o un refugi natural: ha estat un enclavament estratègic per a navegants, exèrcits i grans flotes

Des de les referències clàssiques de Tit Livi fins als records dels vaixells britànics fondejats davant la Ciutadella, aquest immens port natural explica el per què de la seva rellevància

Postal antiga de l'estada de l'Armada britànica al port de Roses a principi del segle XX. / L. Roisin/Col. Carles Pàramo

Avui m’ha vingut a les mans un retall de diari que, sense ser de cap manera transcendent, explica fins a quin punt la badia de Roses ha estat coneguda i freqüentada infinites vegades per les grans flotes que han navegat pels nostres mars, des de Gènova fins a Barcelona o des de Tàrraco fins a Roma, amb finalitats militars o econòmiques. Són moltes les escales, desembarcaments i batalles que, en èpoques antiga, medieval, moderna i contemporània, han tingut per escenari la nostra badia, posant en evidència la gran importància geoestratègica d’aquest immens port natural.

Postal d'època amb pescadors i vaixells de guerra a Roses / B. Fonalleras/Col. Carles Pàramo

L’article, de 1983, publicat a La Vanguardia i titulat Británicos en Cataluña, el signa una persona entranyable, Narcís Díaz Romañach, militar, de mare rosinca i pare d’un altre il·lustre militar i historiador, Carlos Díaz Capmany. Diu així: "Faig referència a la carta que signa Augusto Assía, publicada el 16 d’abril de 1983. Després de llegir-ne l’apartat ‘Anglesos a Galícia’, em suggereix afegir-hi: ‘Britànics a Catalunya’".

El creuer britànic Coventri en aigües rosinques / L.Roisin/Col. Carles Pàramo

"També tinc records de la meva infància, que va transcórrer a Roses, de quan tenia uns set anys, allà pel 1912. Anàlogament a com Assía el descriu, era freqüent que vaixells de l’esquadra de S. M. B. entressin i fondegessin a la badia de Roses. En targetes postals de l’època, que s’han extraviat amb els anys i els canvis de domicili, apareixien els vaixells fondejats. També realitzaven exercicis de desembarcament a la platja, davant les ruïnes de la Ciutadella. S’aproximaven en unes llanxes allargades, mogudes a rem, pintades de blanc, amb un petit canó a la proa".

Tot un espectacle

"En arribar a la riba, les dotacions saltaven a terra, descarregaven el canó i es desplegaven a la platja, davant la fortalesa citada; feien un petit salt fins a la muralla i després es replegaven per embarcar i tornar als vaixells. Era tot un espectacle per a xiquets i grans. Com ho era el de l’aiguada. També ho eren, com no, els efectes de la cervesa i del vi, que no tots suportaven bé. Per això, la policia militar havia d’actuar d’una manera contundent per evitar incidents amb la població, que era pacient fins a certs límits". L’escrit acaba amb una salutació i la seva signatura.

Mariners passejant pel carrer del doctor Pi i Sunyer / L.Roisin/Col. Carles Pàramo

La badia de Roses és, segons l’historiador romà Tit Livi, el Port dels Pirineus i, segons el cronista peraladenc Ramon Muntaner, el port més gran i important de Catalunya, atès que, al seu redós, hi podien cabre totes les embarcacions que havia fet construir el rei de França el 1285: cent quaranta galeres majors, cent cinquanta naus més amb queviures, llenys, tarides i barques innombrables.

Probablement, les postals que acompanyen aquest article eren de la mateixa col·lecció que les que Narcís Díaz Romañach trobava a faltar.

